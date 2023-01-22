Премьер Японии планирует поездку в Киев в феврале – СМИ

Премьер-министр Японии Фумио Кисида рассматривает возможность поездки в Киев в феврале. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на японские медиа.

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Агентство пишет, что источники в правительстве Японии передали журналистам газеты Yomiuri, что премьер-министр Кисида планирует на февраль поездку в Киев для переговоров с президентом Владимиром Зеленским.

Япония хочет подчеркнуть, сообщает Yomiuri, что намерена продолжать поддерживать Украину, а также опубликовать совместное с Украиной заявление с осуждением российской агрессии.

Решение о поездке еще не принято, Кисида примет окончательное решение в зависимости от развития событий в Украине, сказали газете неназванные источники в правительстве.

Япония сейчас является председателем Большой Семерки и в мае 2023 года примет в Хиросиме ежегодный саммит G7.

13 января президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида заявили, что любое применение Россией ядерного оружия в Украине будет "ничем не оправданным враждебным актом против человечества".

Сергій Бережний

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