Премьер Японии планирует поездку в Киев в феврале – СМИ
Премьер-министр Японии Фумио Кисида рассматривает возможность поездки в Киев в феврале. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на японские медиа.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Агентство пишет, что источники в правительстве Японии передали журналистам газеты Yomiuri, что премьер-министр Кисида планирует на февраль поездку в Киев для переговоров с президентом Владимиром Зеленским.
Япония хочет подчеркнуть, сообщает Yomiuri, что намерена продолжать поддерживать Украину, а также опубликовать совместное с Украиной заявление с осуждением российской агрессии.
Решение о поездке еще не принято, Кисида примет окончательное решение в зависимости от развития событий в Украине, сказали газете неназванные источники в правительстве.
Япония сейчас является председателем Большой Семерки и в мае 2023 года примет в Хиросиме ежегодный саммит G7.
- 13 января президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида заявили, что любое применение Россией ядерного оружия в Украине будет "ничем не оправданным враждебным актом против человечества".
Комментарии