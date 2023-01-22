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Премьер Японии планирует поездку в Киев в феврале – СМИ

Цей матеріал також доступний українською
22.01.2023, 18:11
Премьер Японии планирует поездку в Киев в феврале – СМИ - Фото
Фумио Кисида (Фото - EPA)

Премьер-министр Японии Фумио Кисида рассматривает возможность поездки в Киев в феврале. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на японские медиа.

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Агентство пишет, что источники в правительстве Японии передали журналистам газеты Yomiuri, что премьер-министр Кисида планирует на февраль поездку в Киев для переговоров с президентом Владимиром Зеленским.

Япония хочет подчеркнуть, сообщает Yomiuri, что намерена продолжать поддерживать Украину, а также опубликовать совместное с Украиной заявление с осуждением российской агрессии.

Решение о поездке еще не принято, Кисида примет окончательное решение в зависимости от развития событий в Украине, сказали газете неназванные источники в правительстве.

Япония сейчас является председателем Большой Семерки и в мае 2023 года примет в Хиросиме ежегодный саммит G7.

Сергій Бережний
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Фумио Кисида япония визит поддержка Украины
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