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Препятствовал правосудию. Скандальный судья Емельянов уволен с должности

03.03.2021, 11:22
Препятствовал правосудию. Скандальный судья Емельянов уволен с должности - Фото
Артур Емельянов (фото - скриншот видео)

Судья Артур Емельянов уволен Высшим советом правосудия с должности судьи Высшего хозяйственного суда. Об этом сообщила пресс-служба ВСП.

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Вторая дисциплинарная палата ВСП пришла к выводу, что на должности судьи и замглавы Высшего хозяйственного суда Емельянов использовал служебное положение для влияния на беспристрастность судей Хозяйственного суда Киева, путем давления вмешивался в судопроизводство судьи Хозяйственного суда Киева в 2014 году по делам, где, по его заявлениям, видел "государственный вопрос".

Емельянов с 2013 по 2014 год препятствовал осуществлению судами правосудия, давил на судей путем побуждения, шантажа, угроз и другого противоправного влияния, уверены в ВСП.

В ВСП подчеркнули, что неоднократный перенос решения об увольнении Емельянова в 2019 и 2020 годах был вызван рассмотрением дела в Верховном Суде и рассмотрением жалоб в ВСП.

Денис Юдин
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артур емельянов всп Высший хозяйственный суд
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