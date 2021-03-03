Препятствовал правосудию. Скандальный судья Емельянов уволен с должности

Судья Артур Емельянов уволен Высшим советом правосудия с должности судьи Высшего хозяйственного суда. Об этом сообщила пресс-служба ВСП.

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Вторая дисциплинарная палата ВСП пришла к выводу, что на должности судьи и замглавы Высшего хозяйственного суда Емельянов использовал служебное положение для влияния на беспристрастность судей Хозяйственного суда Киева, путем давления вмешивался в судопроизводство судьи Хозяйственного суда Киева в 2014 году по делам, где, по его заявлениям, видел "государственный вопрос".

Емельянов с 2013 по 2014 год препятствовал осуществлению судами правосудия, давил на судей путем побуждения, шантажа, угроз и другого противоправного влияния, уверены в ВСП.

В ВСП подчеркнули, что неоднократный перенос решения об увольнении Емельянова в 2019 и 2020 годах был вызван рассмотрением дела в Верховном Суде и рассмотрением жалоб в ВСП.

С 2017 года Емельянова подозревают в незаконном вмешательстве в деятельность судов.

В октябре 2018 года СБУ заподозрила Емельянова в финансировании террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

Денис Юдин

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