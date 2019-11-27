Пресс-секретарь Зеленского: У СН будет еще много "зашкваров"

Юлия Мендель (Фото: Iuliia Mendel/Facebook)

Пресс-секретарь президента Владимир Зеленского Юлия Мендель заявила, что фракция Слуга народа регулярно попадает в скандалы и она считает это нормальным. Об этом он заявила на YouTube-канале Vвласть vs Vлащенко.

"Я хотела бы отметить, что много "зашкваров" у СН, потому что это колоссальное монобольшинство. Их много, а поэтому и "зашкваров" будет много. Если их 20, то 20% от 20 — это четыре. А 20% от 254 — это намного больше. А по процентам одно и то же", - заявила Мендель.

"Ну, я думаю, что прошло уже несколько месяца, пора уже и "зашкварам" быть. Это нормально, это нормально", - сказала пресс-секретарь.

Причины "зашкваров", по ее мнению, заключаются в том, что в Слуге народа собрались очень разные люди и это "вторая сторона демократии".