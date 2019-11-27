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Пресс-секретарь Зеленского: У СН будет еще много "зашкваров"

Пресс-секретарь Зеленского: У СН будет еще много "зашкваров" - Фото
Юлия Мендель (Фото: Iuliia Mendel/Facebook)
27.11.2019, 16:50

По мнению Юлии Мендель, скандалы вокруг президентской партии - это нормально

Пресс-секретарь президента Владимир Зеленского Юлия Мендель заявила, что фракция Слуга народа регулярно попадает в скандалы и она считает это нормальным. Об этом он заявила на YouTube-канале Vвласть vs Vлащенко.

"Я хотела бы отметить, что много "зашкваров" у СН, потому что это колоссальное монобольшинство. Их много, а поэтому и "зашкваров" будет много. Если их 20, то 20% от 20 — это четыре. А 20% от 254 — это намного больше. А по процентам одно и то же", - заявила Мендель. 

"Ну, я думаю, что прошло уже несколько месяца, пора уже и "зашкварам" быть. Это нормально, это нормально", - сказала пресс-секретарь. 

Причины "зашкваров", по ее мнению, заключаются в том, что в Слуге народа собрались очень разные люди и это "вторая сторона демократии".

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Слуга народа Владимир Зеленский юлия мендель
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