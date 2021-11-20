Президент Болгарии опять назвал Крым российским и говорит, что "драмы нет". Кулеба ответил

Президент Болгарии Румен Радев опять назвал оккупированный Крым "российским" и сказал, что "драмы нет". Министр внутренних дел Дмитрий Кулеба отреагировал, заявив, что такими словами болгарский лидер нанес удар по дружеским отношениям стран и подыграл российской пропаганде.

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Несколько дней назад во время теледебатов кандидат в президенты от оппозиции Анастас Герджиков назвал Крым территорией Украины, на что Радев сказал: "Сейчас он российские, разве нет?".

Как передает bTV, в ответ на вопрос журналистов Радев повторно заявил, что сейчас украинский полуостров "принадлежит России", это "реалии политики", "абсолютно понятный вопрос", и "драмы нет". При этом он все же признал, что оккупация Крыма – нарушение международного права.

"Я расскажу Румену Радеву, что такое драма: это если бы Россия напала на Болгарию, отхватила кусок территории и убила тысячи людей. Своими опрометчивыми высказываниями он нанес удар дружеским украинско-болгарским отношениям, подставил Болгарию под критику ЕС и подыграл российской пропаганде", – написал Кулеба.

18 ноября президент Болгарии на общенациональном телеканале сказал, что оккупированный Крым "сейчас российский".

После этого МИД Украины вызвал посла Болгарии в Киеве. В министерстве заявили, что слова Радева "резко диссонируют" с официальной позицией Софии в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, и что МИД ожидает от президента опровержения его заявления.

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Оксана Житнюк

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