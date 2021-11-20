UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Президент Болгарии опять назвал Крым российским и говорит, что "драмы нет". Кулеба ответил

Цей матеріал також доступний українською
20.11.2021, 18:44
Президент Болгарии опять назвал Крым российским и говорит, что

Президент Болгарии Румен Радев опять назвал оккупированный Крым "российским" и сказал, что "драмы нет". Министр внутренних дел Дмитрий Кулеба отреагировал, заявив, что такими словами болгарский лидер нанес удар по дружеским отношениям стран и подыграл российской пропаганде.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Несколько дней назад во время теледебатов кандидат в президенты от оппозиции Анастас Герджиков назвал Крым территорией Украины, на что Радев сказал: "Сейчас он российские, разве нет?".

Как передает bTV, в ответ на вопрос журналистов Радев повторно заявил, что сейчас украинский полуостров "принадлежит России", это "реалии политики", "абсолютно понятный вопрос", и "драмы нет". При этом он все же признал, что оккупация Крыма – нарушение международного права.

"Я расскажу Румену Радеву, что такое драма: это если бы Россия напала на Болгарию, отхватила кусок территории и убила тысячи людей. Своими опрометчивыми высказываниями он нанес удар дружеским украинско-болгарским отношениям, подставил Болгарию под критику ЕС и подыграл российской пропаганде", – написал Кулеба.

Президент Болгарии опять назвал Крым российским и говорит, что "драмы нет". Кулеба ответил
  • 18 ноября президент Болгарии на общенациональном телеканале сказал, что оккупированный Крым "сейчас российский".
  • После этого МИД Украины вызвал посла Болгарии в Киеве. В министерстве заявили, что слова Радева "резко диссонируют" с официальной позицией Софии в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, и что МИД ожидает от президента опровержения его заявления.

Читайте также: "Пускают ток по ушам". ФСБ жестоко пытает украинского журналиста в Крыму

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Румен Радев Крым оккупация болгария дмитрий кулеба агрессия рф
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 