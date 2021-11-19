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"Пускают ток по ушам". ФСБ жестоко пытает украинского журналиста в Крыму

Цей матеріал також доступний українською
19.11.2021, 12:56
Владислав Есипенко (скриншот видео Радио Свобода, Крымская солидарность)

Схваченный российскими оккупантами в Крыму украинский журналист Владислав Есипенко заявил, что ФСБ выбивало из него признания, пытая током, избиениями и угрозами. Об этом он рассказал в письме, переданном Новой газете, а также говорил на "судах".

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В письме Есипенко, фрилансер проекта Крым.Реалии, рассказывает, что 10 марта 2021-го сотрудники ФСБ схватили его по дороге в Алушту и подбросили в автомобиль гранату. Он отказывался подписывать протоколы без адвоката, однако ему сказали, что повезут "в место, где он подпишет любые бумаги".

"Примерно через час меня привезли к незнакомому зданию, завели в подвал и, раздев догола, начали подключать электрический ток, надев провода с петлями на уши. От невыносимой боли я начал кричать", – пишет журналист.

Есипенко говорит, что пытки током прекращали лишь, чтобы задать вопрос. По словам журналиста, через некоторое время "видимо главный сотрудник ФСБ" заставил его отжиматься – когда он обессиленный падал, оккупанты начинали бить ногами по рукам, ногам и в пах. Узник говорит, что пытки током и избиения продолжались всю ночь – на утро его привезли в здание ФСБ в Симферополе, где он подписал "признательные показания".

Через неделю Есипенко "дал интервью" из СИЗО каналу оккупантов Крым 24, пишет Новая Газета. В нем он якобы "признался" в работе на украинские спецслужбы, жена же журналиста обратила внимание на непропорциональность его тела – Есипенко мог быть в корсете, который помогал сидеть за столом после побоев, считает она.   

Есипенко пишет, что 6 апреля 2021-го на суде при первой встрече с независимыми адвокатами он заявил о пытках и издевательствах ФСБ. "Боль была такая, что у меня мозги закипали и глаза взрывались… Я сильно кричал, просил, чтобы так не делали, но это продолжалось… Я кричал и просил: что мне сделать, я подпишу документы, только остановитесь", – приводит цитату Есипенко из "суда" Новая Газета.

Журналист отмечает в письме, что через неделю после этих показаний сотрудники ФСБ вывезли его в подвал в Симферополе. "Я ожидал очередных пыток, но в этот раз сотрудники ФСБ заявили, что меня будут "урабатывать", пока не сдохну, если не буду давать признательных показаний. Угрозы пыток и убийства с их стороны продолжались до начала рассмотрения моего дела в суде по существу", – пишет он.

Сейчас Есипенко пишет, что вместе с адвокатами пытается доказать невиновность, общается с другими узниками – один из них рассказал о пытках пусканием тока по гениталиям. А Новая Газета утверждает: несмотря на "признание" Есипенко в якобы работе на спецслужбе Украины – в обвинительный акт вынесены лишь статьи о незаконном изготовлении взрывчатых веществ и хранении боеприпасов, статьи о шпионаже нет.

  • Есипенко находится в застенках ФСБ с 10 марта 2021-го. Министерство иностранных дел, омбудсмен, Европейская и Международная федерации журналистов призывали немедленно освободить его и снять все обвинения.
  • 9 ноября 2021-го контрразведка задержала в Киеве Дениса "Палыча" Куликовского – экс-главаря пыточной "Изоляция" во временно оккупированном Донецке. Бывший узник "Изоляции" журналист Станислав Асеев рассказывал, что под руководством Палыча пленных пытали током, ставили в "растяжки" на сутки, избивали, заставляли насиловать друг друга. 
  • Сейчас Палыч находится в СИЗО. Он признался, что проводил пытки в присутствии ФСБ.

Смотрите также: "Деяния осознал, виноват, каюсь". Появилось видео суда над экс-главарем пыточной Изоляция

Марк Сировой
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Крым фсб журналист пытки письмо спецслужбы РФ владислав есипенко
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