Президент Болгарии Радев объявил об отставке

Румен Радев (Фото: Philip Fong/EPA)

В понедельник, 19 января, президент Болгарии Румен Радев объявил, что уходит в отставку. Об этом сообщило агентство Reuters.

Радев заявил о своей отставке в понедельник, что вызвало широкие слухи о том, что он создаст собственную политическую партию. Медиа напомнило, что в прошлом месяце в Болгарии также ушло в отставку правительство.

Радев, который должен был занимать должность до января 2027 года, заявил, что во вторник подаст заявление об отставке в Конституционный суд. В случае одобрения его заменит вице-президент Илиана Йотова до выборов в ноябре.

Радев, который выражал скептицизм относительно недавнего решения Болгарии присоединиться к еврозоне и близкие Кремлю взгляды на войну России против Украины, был избран президентом в 2016 году и переизбран в 2021-м.

Однако его политические амбиции расширились, он давно говорил о возможности создания собственной партии. Его решение уйти в отставку происходит на фоне политического кризиса, в результате которого Болгария приближается к восьмым парламентским выборам за четыре года.

Последняя коалиция просуществовала почти год, пока протесты против нового бюджета и широко распространенная коррупция не заставили ее уйти в отставку в декабре. Выборы ожидаются в ближайшие месяцы.

СПРАВКА Радев неоднократно выступал против поставок оружия Украине, заявляя, что это, по его мнению, только затягивает войну и повышает риск эскалации. Он также выражал сомнения в возможности победы Украины и подчеркивал необходимость скорейшего прекращения боевых действий. В своих заявлениях он часто избегает жестких формулировок по России, называя войну "конфликтом".

Совет Европейского Союза в начале июля 2025 года принял окончательное решение о присоединение Болгарии к еврозоне с 1 января 2026 года.

11 декабря сообщалось, что премьер Болгарии Желязков подал в отставку на фоне антиправительственных протестов.