Президент Болгарії Радев оголосив про відставку

Румен Радев (Фото: Philip Fong/EPA)

У понеділок, 19 січня, президент Болгарії Румен Радев оголосив, що йде у відставку. Про це повідомило агентство Reuters.

Радев заявив про свою відставку у понеділок, що викликало широкі чутки про те, що він створить власну політичну партію. Медіа нагадало, що минулого місяця у Болгарії також пішов у відставку уряд.

Радев, який мав обіймати посаду до січня 2027 року, заявив, що у вівторок подасть заяву про відставку до Конституційного суду. У разі схвалення його замінить віцепрезидентка Іліана Йотова до виборів у листопаді.

Радев, який висловлював скептицизм щодо нещодавнього рішення Болгарії приєднатися до єврозони та близькі Кремлю погляди на війну Росії проти України, був обраний президентом у 2016 році та переобраний у 2021-му.

Однак його політичні амбіції розширилися, він давно говорив про можливість створення власної партії. Його рішення піти у відставку відбувається на тлі політичної кризи, внаслідок якої Болгарія наближається до восьмих парламентських виборів за чотири роки.

Остання коаліція проіснувала майже рік, доки протести проти нового бюджету та масштабно поширена корупція не змусили її піти у відставку у грудні. Вибори очікуються найближчими місяцями.

ДОВІДКА Радев неодноразово виступав проти постачання зброї Україні, заявляючи, що це, на його думку, лише затягує війну та підвищує ризик ескалації. Він також висловлював сумніви щодо можливості перемоги України та наголошував на необхідності якнайшвидшого припинення бойових дій. У своїх заявах він часто уникає жорстких формулювань щодо Росії, називаючи війну "конфліктом".

Рада Європейського Союзу на початку липня 2025 року ухвалила остаточне рішення про приєднання Болгарії до єврозони з 1 січня 2026 року.

11 грудня повідомлялося, що прем’єр Болгарії Желязков подав у відставку на тлі антиурядових протестів.