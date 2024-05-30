Президент Эстонии подписал закон о замороженных активах России, но с нюансом

Алар Карис акцентировал на том, как нужно толковать принятый закон

Алар Карис (Фото: EPA)

Эстонский глава Алар Карис подписал принятый парламентом закон, который позволяет использовать замороженные российские активы для компенсации убытков, которые Россия наносит Украине в результате войны. Об этом сообщило издание ERR.

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Карис заявил, что отныне может быть конфисковано и использовано для возмещения убытков только имущество тех, "чья связь с совершением или содействием противоправному деянию установлена и достаточно доказана".

"Следовательно, тот факт, что чьи-то активы были заморожены из-за международных санкций, не является достаточным основанием для отчуждения имущества", – сказал Карис.

Он отметил, что принятый закон необходимо толковать так, что "передача имущества касается тех, кто принимал активное участие в совершении военной агрессии или нарушении норм ведения войны".

Также эстонский лидер признал – конфискация имущества в связи с участием в военной агрессии может вызвать "не проясненные юридические вопросы, но парламент должен иметь возможность сделать политический выбор даже в такой неясной ситуации".

"Независимо от того, что можно думать о выбранном в Эстонии решении, нет сомнений в том, что мы должны найти эффективные способы гарантировать право жертв агрессии на получение компенсации от виновных в нанесении ущерба", – подытожил он.

22 мая Совет Евросоюза согласовал передачу Украине доходов от замороженных активов России, деньги будут перечислять дважды в год.

Соединенные Штаты предложили пойти дальше и собрать для Украины новый пакет помощи на сумму до $50 млрд под залог будущих доходов от замороженных российских активов и под гарантии G7.

Предложение США поддерживают Канада и Великобритания, а по последней информации – даже Германия, а также Франция.

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