Президент Естонії підписав закон про заморожені активи Росії, але із застереженням

Алар Каріс акцентував на тому, як потрібно тлумачити ухвалений закон

Алар Каріс (Фото: EPA)

Естонський очільник Алар Каріс підписав ухвалений парламентом закон, який дозволяє використовувати заморожені російські активи для компенсації збитків, яких Росія завдає Україні внаслідок війни. Про це повідомило видання ERR.

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Каріс заявив, що відтепер може бути конфісковано та використано для відшкодування збитків лише майно тих, "чий зв'язок зі скоєнням або сприянням протиправному діянню встановлено і достатньо доведено".

"Отже, той факт, що чиїсь активи були заморожені через міжнародні санкції, не є достатньою підставою для відчуження майна", — сказав Каріс.

Він зазначив, що ухвалений закон необхідно тлумачити так, що "передання майна стосується тих, хто брав активну участь у скоєнні військової агресії або порушенні норм ведення війни".

Також естонський лідер визнав – конфіскація майна у зв'язку з участю у військовій агресії може викликати "не прояснені юридичні питання, але парламент повинен мати можливість зробити політичний вибір навіть у такій неясній ситуації".

"Незалежно від того, що можна думати про обране в Естонії рішення, немає сумнівів у тому, що ми маємо знайти ефективні способи гарантувати право жертв агресії на отримання компенсації від винних у завданні шкоди", — підсумував він.

22 травня Рада Євросоюзу погодила передання Україні доходів від заморожених активів Росії, гроші будуть перераховувати двічі на рік.

Сполучені Штати запропонували піти далі й зібрати для України новий пакет допомоги на суму до $50 млрд під заставу майбутніх доходів від заморожених російських активів і під гарантії G7.

Пропозицію США підтримують Канада і Велика Британія, а за останньою інформацією – навіть Німеччина, а також Франція.

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