Президент Эстонии: Возвращение РФ является позорным для ПАСЕ

Керсти Кальюлайд (фото - EPA)

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд раскритиковала ПАСЕ за принятие резолюции, которая дает возможность возвращения делегации страны-агрессора России без выполнения условий. Об этом она сообщила у себя в Twitter.

"Решение прошлой ночи, принятое ПАСЕ - маневрирование с помощью процедурных шагов для возвращения России за стол - является позорным для ПАСЕ. Ни одна из причин, по которым Россия была лишена права голоса, не исчезла", - отметила Кальюлайд.

Все представители делегации Эстонии в ПАСЕ проголосовали против возвращения России.

В ночь на 25 июня в ПАСЕ решили, что делегация РФ, которую изгнали из зала заседаний в 2015 году за агрессию их страны против Украины, может вернуться, не выполнив никаких обязательств. Украина может приостановить участие в ПАСЕ.

Читайте мнение: "Ребята, выдыхайте". Как жить после возвращения РФ в ПАСЕ