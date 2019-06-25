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25.06.2019, 12:17

Президент Эстонии: Возвращение РФ является позорным для ПАСЕ

Президент Эстонии: Возвращение РФ является позорным для ПАСЕ - Фото
Керсти Кальюлайд (фото - EPA)

Керсти Кальюлайд отреагировала на возвращение России в состав ПАСЕ

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд раскритиковала ПАСЕ за принятие резолюции, которая дает возможность возвращения делегации страны-агрессора России без выполнения условий. Об этом она сообщила у себя в Twitter.

"Решение прошлой ночи, принятое ПАСЕ - маневрирование с помощью процедурных шагов для возвращения России за стол - является позорным для ПАСЕ. Ни одна из причин, по которым Россия была лишена права голоса, не исчезла", - отметила Кальюлайд.

Все представители делегации Эстонии в ПАСЕ проголосовали против возвращения России.

В ночь на 25 июня в ПАСЕ решили, что делегация РФ, которую изгнали из зала заседаний в 2015 году за агрессию их страны против Украины, может вернуться, не выполнив никаких обязательств. Украина может приостановить участие в ПАСЕ.

Читайте мнение: "Ребята, выдыхайте". Как жить после возвращения РФ в ПАСЕ

 

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Теги: Россия, пасе, эстония, Керсти Кальюлайд
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