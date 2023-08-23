Президент Финляндии: РФ вряд ли повлияет на выборы в стране, несмотря на разные "пакости"

Президент Финляндии Саули Ниинисте сомневается, что Москва сможет повлиять на президентские выборы в его стране, несмотря на "мощные" попытки гибридного влияния и кибератак. Об этом сообщает Yle.

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"Я бы не сказал, что Россия попытается повлиять на наши выборы. У россиян могут возникнуть трудности с поиском фаворита", – отметил финский президент.

В то же время, он не исключил возможные провокации и "разного рода пакости" со стороны РФ, а также добавил, что попытки гибридного влияния и кибератаки стали уже обычным делом.

Кроме того, по словам Ниинисте, Россия пытается создать у своих граждан ошибочное представление о Финляндии, навязывая им образ очередного "врага".

В частности, Кремль хочет, чтобы у россиян не сложилось представление о том, что Финляндия и Швеция присоединились к НАТО в результате действий РФ.

"В России" причины и следствия перевернуты вверх ногами. Агрессор превращается в жертву. Угроза и опасность вроде бы исходят со стороны Финляндии и Запада", – сказал он.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что Россия разрушила двусторонние отношения со страной и на политическом уровне отношений больше не существует.

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