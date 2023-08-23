Президент Фінляндії: РФ навряд вплине на вибори у країні, попри різні "пакості"
Президент Фінляндії Саулі Нііністе сумнівається, що Москва зможе вплинути на президентські вибори у його країні, попри "потужні" спроби гібридного впливу та кібератак. Про це повідомляє Yle.
"Я не сказав би, що Росія спробує вплинути на наші вибори. У росіян можуть виникнути труднощі з пошуком фаворита", – зазначив фінський президент.
Водночас він не виключив можливі провокації та "різного роду пакості" з боку РФ, а також додав, що спроби гібридного впливу та кібератаки стали вже звичайною справою.
Крім того, за словами Нііністе, Росія намагається створити у своїх громадян хибне уявлення про Фінляндію, нав'язуючи їм образ чергового "ворога".
Зокрема, Кремль хоче, щоб у росіян не склалося уявлення, що Фінляндія та Швеція приєдналися до НАТО в результаті дій РФ.
"У Росії "причини та наслідки перевернуті догори дриґом. Агресор перетворюється на жертву. Загроза та небезпека нібито виходять з боку Фінляндії та Заходу", – сказав він.
- Пані міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що Росія зруйнувала двосторонні відносини з країною і на політичному рівні відносин більше не існує.
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