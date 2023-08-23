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Президент Фінляндії: РФ навряд вплине на вибори у країні, попри різні "пакості"

Этот материал также доступен на русском
23.08.2023, 08:15
Президент Фінляндії: РФ навряд вплине на вибори у країні, попри різні
Саулі Нііністе (Фото: Пресслужба президента Фінляндії)

Президент Фінляндії Саулі Нііністе сумнівається, що Москва зможе вплинути на президентські вибори у його країні, попри "потужні" спроби гібридного впливу та кібератак. Про це повідомляє Yle.

"Я не сказав би, що Росія спробує вплинути на наші вибори. У росіян можуть виникнути труднощі з пошуком фаворита", – зазначив фінський президент.

Водночас він не виключив можливі провокації та "різного роду пакості" з боку РФ, а також додав, що спроби гібридного впливу та кібератаки стали вже звичайною справою.

Крім того, за словами Нііністе, Росія намагається створити у своїх громадян хибне уявлення про Фінляндію, нав'язуючи їм образ чергового "ворога".

Зокрема, Кремль хоче, щоб у росіян не склалося уявлення, що Фінляндія та Швеція приєдналися до НАТО в результаті дій РФ.

"У Росії "причини та наслідки перевернуті догори дриґом. Агресор перетворюється на жертву. Загроза та небезпека нібито виходять з боку Фінляндії та Заходу", – сказав він.

  • Пані міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що Росія зруйнувала двосторонні відносини з країною і на політичному рівні відносин більше не існує.

Читайте також: Фінляндія про "невдячність": Допомога Україні – не благодійність, вона воює за нас

Мілана Головань
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