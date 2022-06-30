Президент Индонезии заявил, что передал Путину послание от Зеленского
Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что передал российскому диктатору Владимиру Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает российское пропагандистское агентство Интерфакс.
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"Я передал послание президента Зеленского президенту Путину и выразил свою готовность наладить общение между двумя лидерами", – сказал Видодо по итогам переговоров в Москве.
По его словам, важно продвигать мирное урегулирование и открыть диалог между Россией и Украиной.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что содержание послания ему неизвестно.
ДОПОЛНЕНО В 20:33. Пресс-секретарь Зеленского в комментарии LIGA.net отметил, что "президент Украины, если хочет к кому-то обратиться, делает это публично в своих ежедневных обращениях".
- 29 июня Видодо, находясь в Киеве, предложил Зеленскому передать Путину послание.
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