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Президент Индонезии заявил, что передал Путину послание от Зеленского

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2022, 19:57
Президент Индонезии заявил, что передал Путину послание от Зеленского - Фото
Фото: EPA
дополнено

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что передал российскому диктатору Владимиру Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает российское пропагандистское агентство Интерфакс.

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"Я передал послание президента Зеленского президенту Путину и выразил свою готовность наладить общение между двумя лидерами", – сказал Видодо по итогам переговоров в Москве.

По его словам, важно продвигать мирное урегулирование и открыть диалог между Россией и Украиной.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что содержание послания ему неизвестно.

ДОПОЛНЕНО В 20:33. Пресс-секретарь Зеленского в комментарии LIGA.net отметил, что "президент Украины, если хочет к кому-то обратиться, делает это публично в своих ежедневных обращениях".

  • 29 июня Видодо, находясь в Киеве, предложил Зеленскому передать Путину послание.
Вадим Ребрина, Юрий Смирнов
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Владимир Зеленский владимир путин Джоко Видодо
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