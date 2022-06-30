Президент Индонезии заявил, что передал Путину послание от Зеленского

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Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что передал российскому диктатору Владимиру Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает российское пропагандистское агентство Интерфакс.

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"Я передал послание президента Зеленского президенту Путину и выразил свою готовность наладить общение между двумя лидерами", – сказал Видодо по итогам переговоров в Москве.

По его словам, важно продвигать мирное урегулирование и открыть диалог между Россией и Украиной.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что содержание послания ему неизвестно.

ДОПОЛНЕНО В 20:33. Пресс-секретарь Зеленского в комментарии LIGA.net отметил, что "президент Украины, если хочет к кому-то обратиться, делает это публично в своих ежедневных обращениях".

29 июня Видодо, находясь в Киеве, предложил Зеленскому передать Путину послание.

Вадим Ребрина , Юрий Смирнов

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