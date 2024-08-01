Президент Индонезии встретился с Путиным в Москве. Назвал Россию "большим другом" – фото
Новый президент Индонезии Прабово Субианто после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве заявил, что его администрация будет поддерживать связи с "большим другом" Россией. Об этом сообщает Reuters.
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Субианто отметил, что надеется на усиление сотрудничества с Россией в области обороны, энергетики и образования.
"Мы считаем Россию большим другом. Я хотел бы продолжать поддерживать и укреплять эти отношения. Мы помним, что Россия всегда помогала нам во многих аспектах, когда мы оказывались в затруднительном положении", – сказал он.
Политик также выразил намерение продолжить партнерство в области обороны и ядерной энергетики, а также отправить индонезийских студентов в Россию для изучения медицины.
- 14 февраля 2024 года в Индонезии состоялись выборы президента, по итогам которых победу одержал министр обороны Прабово Субианто.
- 1 июня президент Зеленский встретился с индонезийским коллегой на полях Азиатского саммита по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.
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