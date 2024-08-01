Президент Індонезії зустрівся з Путіним у Москві. Назвав Росію "великим другом" – фото

Прабово Субіанто заявив про бажання посилити співпрацю між Індонезією та Росією у багатьох сферах

Володимир Путін та Прабово Субіанто (Фото: ЕРА/ MAXIM SHEMETOV)

Новий президент Індонезії Прабово Субіанто після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві заявив, що його адміністрація підтримуватиме зв'язки з "великим другом" Росією. Про це повідомляє Reuters.

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Субіанто зазначив, що сподівається на посилення співпраці з Росією у сфері оборони, енергетики та освіти.

"Ми вважаємо Росію великим другом. Я хотів би продовжувати підтримувати і зміцнювати ці відносини. Ми пам'ятаємо, що Росія завжди допомагала нам у багатьох аспектах, коли ми опинялися в скрутному становищі", – сказав він.

Політик також висловив намір продовжити партнерство в галузі оборони та ядерної енергетики, а також відправити індонезійських студентів до Росії для вивчення медицини.

Прабово Субіанто та Володимир Путін (Фото: ЕРА/MAXIM SHEMETOV)

14 лютого 2024 року в Індонезії відбулися вибори президента, за підсумками яких перемогу здобув міністр оборони Прабово Субіанто.

1 червня президент Зеленський зустрівся з індонезійським колегою на полях Азійського саміту з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі.

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