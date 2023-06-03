Мирний план Індонезії. Пропонують припинення вогню та розміщення миротворців ООН в Україні
Міністр оборони Індонезії Прабово Субіанто на безпековому форумі в Сінгапурі "Діалог Шангрі-Ла" запропонував мирний план щодо врегулювання війни Росії проти України, який передбачає зокрема "припинення вогню, створення демілітаризованої зони та розміщення миротворців ООН".
Перший пункт мирного плану містить заклик до припинення вогню обох сторін, каже Субіанто.
"Друге – кожна сторона відходить на 15 км від своїх поточних позицій для створення нової демілітаризованої зони", – наголосив він, додавши, що у цій зоні "мають бути розміщені миротворчі сили ООН".
На його думку, ООН також має "організувати та провести референдуми на спірних територіях, аби об'єктивно підтвердити волю більшості людей".
Міністр запевнив, що цей підхід вже нібито "продемонстрував свою ефективність в історії", навівши у приклад Корейський півострів.
"Так, конфлікт у Кореї все ще потребує постійного вирішення. Однак упродовж 50 років ми маємо хоч якийсь мир, що набагато краще, ніж масові руйнування та вбивства невинних людей", – заявив він.
Субіанто також закликав "не покладати провину на будь-яку зі сторін", оскільки, на його думку, "кожна зі сторін впевнена у своїй правоті" та "є дві версії конфлікту".
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