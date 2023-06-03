Мирний план Індонезії. Пропонують припинення вогню та розміщення миротворців ООН в Україні

Міністр оборони Індонезії Прабово Субіанто на безпековому форумі в Сінгапурі "Діалог Шангрі-Ла" запропонував мирний план щодо врегулювання війни Росії проти України, який передбачає зокрема "припинення вогню, створення демілітаризованої зони та розміщення миротворців ООН".

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Перший пункт мирного плану містить заклик до припинення вогню обох сторін, каже Субіанто.

"Друге – кожна сторона відходить на 15 км від своїх поточних позицій для створення нової демілітаризованої зони", – наголосив він, додавши, що у цій зоні "мають бути розміщені миротворчі сили ООН".

На його думку, ООН також має "організувати та провести референдуми на спірних територіях, аби об'єктивно підтвердити волю більшості людей".

Міністр запевнив, що цей підхід вже нібито "продемонстрував свою ефективність в історії", навівши у приклад Корейський півострів.

"Так, конфлікт у Кореї все ще потребує постійного вирішення. Однак упродовж 50 років ми маємо хоч якийсь мир, що набагато краще, ніж масові руйнування та вбивства невинних людей", – заявив він.

Субіанто також закликав "не покладати провину на будь-яку зі сторін", оскільки, на його думку, "кожна зі сторін впевнена у своїй правоті" та "є дві версії конфлікту".

ДОВІДКА. 24 лютого 2023 року МЗС Китаю опублікувало . 24 лютого 2023 року МЗС Китаю опублікувало "мирні" пропозиції щодо врегулювання війни РФ проти України з 12 пунктів, проте там були лише загальні фрази та заклики до переговорів. 30 квітня папа Франциск сказав, що Ватикан створив миротворчу місію для припинення війни Росії проти України, але ця місія поки що не є публічною. 10 травня президент Бразилії Лула да Сілва заявив, що хоче стати посередником між Україною та Росією у мирних перемовинах і допомогти сторонам "знайти золоту середину" між своїми цілями.

26 квітня 2023 року президент Бразилії заявив, що "немає сенсу обговорювати, хто має рацію" у війні Росії проти України.

Міністр закордонних справ Італії Таяні сказав, що папа Франциск прагне до миру і робить все, щоб сторони дійшли згоди, але позиція Риму незмінна: справедливий мир повинен передбачати відновлення міжнародного права і звільнення Росією окупованих територій.

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