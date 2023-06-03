Мирный план Индонезии. Предлагают прекращение огня и размещение миротворцев ООН в Украине

Министр обороны Индонезии Прабово Субианто на форуме безопасности в Сингапуре "Диалог Шангри-Ла" предложил мирный план по урегулированию войны России против Украины, предусматривающий в частности "прекращение огня, создание демилитаризованной зоны и размещение миротворцев ООН".

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Первый пункт мирного плана включает в себя призыв к прекращению огня обеих сторон, говорит Субианто.

"Второе – каждая сторона отходит на 15 км от своих текущих позиций для создания новой демилитаризованной зоны", – подчеркнул он, добавив, что в этой зоне "должны быть размещены миротворческие силы ООН".

По его мнению, ООН также должна "организовать и провести референдумы на спорных территориях, чтобы объективно подтвердить волю большинства людей".

Министр заверил, что этот подход уже якобы "продемонстрировал свою эффективность в истории", приведя в пример Корейский полуостров.

"Да, конфликт в Корее все еще нуждается в постоянном разрешении. Однако на протяжении 50 лет мы имеем хоть какой-то мир, что гораздо лучше, чем массовые разрушения и убийства невинных людей", – заявил он.

Субианто также призвал "не возлагать вину на любую из сторон", поскольку, по его мнению, "каждая из сторон уверена в своей правоте" и "есть две версии конфликта".

СПРАВКА. 24 февраля 2023 года МИД Китая опубликовал . 24 февраля 2023 года МИД Китая опубликовал "мирные" предложения по урегулированию войны РФ против Украины из 12 пунктов, однако там были только общие фразы и призывы к переговорам. 30 апреля папа Франциск сказал, что Ватикан создал миротворческую миссию для прекращения войны России против Украины, но эта миссия пока не является публичной. 10 мая президент Бразилии Лула да Силва заявил, что хочет стать посредником между Украиной и Россией в мирных переговорах и помочь сторонам "найти золотую середину" между своими целями.

26 апреля 2023 года президент Бразилии заявил, что "нет смысла обсуждать, кто прав" в войне России против Украины.

Министр иностранных дел Италии Таяни сказал, что папа Франциск стремится к миру и делает все, чтобы стороны пришли к согласию, но позиция Рима неизменна: справедливый мир должен предусматривать восстановление международного права и освобождение Россией оккупированных территорий.

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