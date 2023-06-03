Мирный план Индонезии. Предлагают прекращение огня и размещение миротворцев ООН в Украине
Министр обороны Индонезии Прабово Субианто на форуме безопасности в Сингапуре "Диалог Шангри-Ла" предложил мирный план по урегулированию войны России против Украины, предусматривающий в частности "прекращение огня, создание демилитаризованной зоны и размещение миротворцев ООН".
Первый пункт мирного плана включает в себя призыв к прекращению огня обеих сторон, говорит Субианто.
"Второе – каждая сторона отходит на 15 км от своих текущих позиций для создания новой демилитаризованной зоны", – подчеркнул он, добавив, что в этой зоне "должны быть размещены миротворческие силы ООН".
По его мнению, ООН также должна "организовать и провести референдумы на спорных территориях, чтобы объективно подтвердить волю большинства людей".
Министр заверил, что этот подход уже якобы "продемонстрировал свою эффективность в истории", приведя в пример Корейский полуостров.
"Да, конфликт в Корее все еще нуждается в постоянном разрешении. Однако на протяжении 50 лет мы имеем хоть какой-то мир, что гораздо лучше, чем массовые разрушения и убийства невинных людей", – заявил он.
Субианто также призвал "не возлагать вину на любую из сторон", поскольку, по его мнению, "каждая из сторон уверена в своей правоте" и "есть две версии конфликта".
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