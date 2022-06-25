Президент Молдовы анонсировала визит в Киев
25.06.2022, 12:48
Фото: EPA
Президент Молдовы Майя Санду собирается приехать с официальным визитом в Киев. Об этом она рассказала в пятницу в эфире местного телевидения, сообщило издание NewsMaker.
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"Есть это в планах. Но подробности я расскажу, когда мы подтвердим все моменты", – рассказала Санду.
23 июня Молдова вместе с Украиной получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. Перед этим Санду провела телефонный разговор с президентом Украины.
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- В последний раз Санду была в Украине в январе 2021 года. Визит в Киев был первым зарубежным визитом Санду – в отличие от ее предшественника Игоря Додона, который после избрания сразу улетел в Москву.
- В августе 2021 года Зеленский ездил в Кишинев с ответным визитом.
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