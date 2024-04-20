Президент подписал указ об ограничении азартных игр в интернете

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский подписал указ о противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в Интернете. Об этом идет речь на сайте Офиса президента.

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Зеленский поручил правительству в месячный срок:



→ разработать порядок ограничения всех форм рекламы азартных игр, в частности с использованием электронных коммуникаций, символики Вооруженных Сил Украины, других военных формирований;

→ запретить регистрацию организатором онлайн-казино нескольких аккаунтов для одного игрока;

→ устанавливать перед началом игры лимит расходов игрока на игру в течение определенного времени;

→ провести информационно-разъяснительную кампанию об опасности азартных игр, угрозах игровой зависимости, способах предупреждения и лечения игровой зависимости.

Также по решению СНБО ввели ограничения по использованию онлайн-казино для военных во время военного положения, а СБУ поручили провести проверки организаторов азартных игр.