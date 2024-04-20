Президент подписал указ об ограничении азартных игр в интернете
Президент Владимир Зеленский подписал указ о противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в Интернете. Об этом идет речь на сайте Офиса президента.
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Зеленский поручил правительству в месячный срок:
→ разработать порядок ограничения всех форм рекламы азартных игр, в частности с использованием электронных коммуникаций, символики Вооруженных Сил Украины, других военных формирований;
→ запретить регистрацию организатором онлайн-казино нескольких аккаунтов для одного игрока;
→ устанавливать перед началом игры лимит расходов игрока на игру в течение определенного времени;
→ провести информационно-разъяснительную кампанию об опасности азартных игр, угрозах игровой зависимости, способах предупреждения и лечения игровой зависимости.
→ разработать порядок ограничения всех форм рекламы азартных игр, в частности с использованием электронных коммуникаций, символики Вооруженных Сил Украины, других военных формирований;
→ запретить регистрацию организатором онлайн-казино нескольких аккаунтов для одного игрока;
→ устанавливать перед началом игры лимит расходов игрока на игру в течение определенного времени;
→ провести информационно-разъяснительную кампанию об опасности азартных игр, угрозах игровой зависимости, способах предупреждения и лечения игровой зависимости.
Также по решению СНБО ввели ограничения по использованию онлайн-казино для военных во время военного положения, а СБУ поручили провести проверки организаторов азартных игр.
- 29 марта 2024 года на сайте президента Украины за несколько часов собрала нужные для рассмотрения 25 000 голосов петиция с требованием ограничить работу онлайн-казино.
- Владимир Зеленский в тот же день поручил главе Службы безопасности Украины, Госспецсвязи, Минцифры и секретарю СНБО собрать аналитику по этому вопросу и предложить решение.
- 15 апреля погиб Павел Петриченко, который создал петицию к президенту Зеленскому с призывом запретить доступ бойцов к онлайн-казино. Он утверждал, что зависимые военные "выпадают" со службы, только занимая деньги.
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