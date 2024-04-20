Президент підписав указ щодо обмеження азартних ігор в інтернеті
Президент Володимир Зеленський підписав указ щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в інтернеті. Про це йдеться на сайті Офісу президента.
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Зеленський доручив уряду в місячний термін:
→ розробити порядок обмеження всіх форм реклами азартних ігор, зокрема з використанням електронних комунікацій, символіки Збройних Сил України, інших військових формувань;
→ заборонити реєстрацію організатором онлайн-казино кількох акаунтів для одного гравця;
→ встановлювати перед початком гри ліміт витрат гравця на гру впродовж певного часу;
→ провести інформаційно-роз'яснювальну кампанію щодо небезпеки азартних ігор, загроз ігрової залежності, способів попередження та лікування ігрової залежності.
→ розробити порядок обмеження всіх форм реклами азартних ігор, зокрема з використанням електронних комунікацій, символіки Збройних Сил України, інших військових формувань;
→ заборонити реєстрацію організатором онлайн-казино кількох акаунтів для одного гравця;
→ встановлювати перед початком гри ліміт витрат гравця на гру впродовж певного часу;
→ провести інформаційно-роз'яснювальну кампанію щодо небезпеки азартних ігор, загроз ігрової залежності, способів попередження та лікування ігрової залежності.
Також за рішенням РНБО ввели обмеження щодо використання онлайн-казино для військових під час воєнного стану, а СБУ доручили провести перевірки організаторів азартних ігор.
- 29 березня 2024 року на сайті президента України за кілька годин зібрала потрібні для розгляду 25 000 голосів петиція з вимогою обмежити роботу онлайн-казино.
- Володимир Зеленський того самого дня доручив голові Служби безпеки України, Держспецзвʼязку, Мінцифри та секретарю РНБО зібрати аналітику із цього питання і запропонувати рішення.
- 15 квітня загинув Павло Петриченко, який створив петицію до президента Зеленського із закликом заборонити доступ бійців до онлайн-казино. Він стверджував, що залежні військові "випадають" зі служби, лише позичаючи гроші.