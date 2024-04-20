Президент підписав указ щодо обмеження азартних ігор в інтернеті

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський підписав указ щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в інтернеті. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

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Зеленський доручив уряду в місячний термін:



→ розробити порядок обмеження всіх форм реклами азартних ігор, зокрема з використанням електронних комунікацій, символіки Збройних Сил України, інших військових формувань;

→ заборонити реєстрацію організатором онлайн-казино кількох акаунтів для одного гравця;

→ встановлювати перед початком гри ліміт витрат гравця на гру впродовж певного часу;

→ провести інформаційно-роз'яснювальну кампанію щодо небезпеки азартних ігор, загроз ігрової залежності, способів попередження та лікування ігрової залежності.

Також за рішенням РНБО ввели обмеження щодо використання онлайн-казино для військових під час воєнного стану, а СБУ доручили провести перевірки організаторів азартних ігор.