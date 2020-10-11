Президент Польши начал трехдневный визит в Украину

Анджей Дуда и Владимир Зеленский проведут переговоры завтра, 12 октября, а на следующий день посетят экономический форум в Одессе

Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Украину с трехдневным визитом. Об этом сообщает пресс-служба президента Польши.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Дуда отметил в Twitter, что визит в Украину особенно важен и подчеркнул, что связи Украины и Польши очень сильны.

Сьогоднішній візит до нашого сусіда в UA особливо важливий. В період пандемії багато господарських секторів залежать від налагодження ще кращої міжнародної співпраці і прийняття конкретних рішень. Зв'язки між та дуже міцні і разом працюємо заради ще більшого їх посилення. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) October 11, 2020

Вечером сегодня, 11 октября, у Дуды запланировано посещение польского военного кладбища в Быковне, мемориала Голодомора и креста героев Небесной сотни.

Завтра, 12 октября, Дуда встретится с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

Во вторник, 13 октября, Зеленский и Дуда посетят украино-польский экономический форум в Одессе.

Предыдущий визит Дуды в Украину состоялся в 2017 году.

31 августа 2019 года Зеленский посетил с визитом Варшаву.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.