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Президент Польши начал трехдневный визит в Украину

11.10.2020, 19:58
Президент Польши начал трехдневный визит в Украину - Фото
Владимир Зеленский и Анджей Дуда (Фото: пресс-служба президента)

Анджей Дуда и Владимир Зеленский проведут переговоры завтра, 12 октября, а на следующий день посетят экономический форум в Одессе

Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Украину с трехдневным визитом. Об этом сообщает пресс-служба президента Польши.

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Дуда отметил в Twitter, что визит в Украину особенно важен и подчеркнул, что связи Украины и Польши очень сильны.

Вечером сегодня, 11 октября, у Дуды запланировано посещение польского военного кладбища в Быковне, мемориала Голодомора и креста героев Небесной сотни.

Завтра, 12 октября, Дуда встретится с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

Во вторник, 13 октября, Зеленский и Дуда посетят украино-польский экономический форум в Одессе.

Денис Юдин
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