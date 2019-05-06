Президент Порошенко в последний раз поехал в зону боевых действий

Петр Порошенко (фото - пресс-служба президента)

Сегодня, 6 мая, Петр Порошенко в последний раз побывал в зоне проведения операции объединенных сил (бывшая зона АТО) на востоке Украины как президент, и передал из Донбасса пожелание своему преемнику Владимиру Зеленскому насчет ВСУ. Об этом действующий глава государства заявил во время визита в Донецкую область.

По словам Порошенко, его помощники подсчитали, что за пять лет своей каденции он совершил почти 40 поездок на восток, из них 25 - на линию фронта.

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"Сегодня, наверное, этот мой визит (в Донбасс) последний как президента Украины", - сказал он.

Избранному президенту Зеленскому Порошенко пожелал не забывать об армии.

"Своего преемника на должности президента прошу не повторять ошибок моих предшественников и надлежащим образом заботиться о Вооруженных Силах Украины", - сказал он.

Порошенко подчеркнул, что за время российской агрессии в Донбассе Украина потеряла 2973 бойцов из всех силовых ведомств.