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06.05.2019, 15:27

Президент Порошенко в последний раз поехал в зону боевых действий

Президент Порошенко в последний раз поехал в зону боевых действий - Фото
Петр Порошенко (фото - пресс-служба президента)

В нынешнем статусе Петр Порошенко на востоке Украины еще раз вряд ли успеет побывать: скоро он сложит президентские полномочия, передав их Зеленскому

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Сегодня, 6 мая, Петр Порошенко в последний раз побывал в зоне проведения операции объединенных сил (бывшая зона АТО) на востоке Украины как президент, и передал из Донбасса пожелание своему преемнику Владимиру Зеленскому насчет ВСУ. Об этом действующий глава государства заявил во время визита в Донецкую область.

По словам Порошенко, его помощники подсчитали, что за пять лет своей каденции он совершил почти 40 поездок на восток, из них 25 - на линию фронта.

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"Сегодня, наверное, этот мой визит (в Донбасс) последний как президента Украины", - сказал он.

Избранному президенту Зеленскому Порошенко пожелал не забывать об армии.

"Своего преемника на должности президента прошу не повторять ошибок моих предшественников и надлежащим образом заботиться о Вооруженных Силах Украины", - сказал он.

Порошенко подчеркнул, что за время российской агрессии в Донбассе Украина потеряла 2973 бойцов из всех силовых ведомств.

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Теги: визит, оос, Петр Порошенко, война в донбассе
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