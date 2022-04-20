Президент присвоил пятерым защитникам звание Героя Украины посмертно

Президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении 203 военнослужащих ВСУ, 49 из них – посмертно, пятерым присвоено звание Героя Украины посмертно. Об этом президент сказал в своем видеообращении.

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"Уже традиционно перед записью обращения подписал указ о награждении наших защитников. Государственными наградами отмечены 203 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, из них 49 – посмертно. Пятерым нашим военным присвоено звание Героя Украины посмертно", – сказал Зеленский.

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Вадим Ребрина

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