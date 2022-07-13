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Президент Шри-Ланка бежал из страны на военном самолете

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2022, 03:41
Президент Шри-Ланка бежал из страны на военном самолете - Фото
Готабая Раджапакса (Фото: EPA)

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса бежал из страны на фоне массовых протестов из-за экономического кризиса. Об этом сообщает BBC.

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Как отмечается, Раджапакса на военном самолете прибыл в столицу Мальдивских островов Мале поздно вечером 12 июля.

Бегство Раджапаксы положило конец семейной династии, правившей Шри-Ланкой на протяжении десятилетий.

Его брат, бывший министр финансов Бэзил Раджапакса, также покинул страну. По информации источников BBC, он направляется в США.

Отъезд президента Раджапаксы угрожает потенциальным вакуумом власти в стране, которая нуждается в функционирующем правительстве, чтобы начать восстанавливать ее после финансового краха.

Политики из других партий говорили о формировании нового правительства единства, но пока нет никаких признаков того, что они близки к соглашению.

Согласно конституции Шри-Ланки, если президент уходит в отставку, его место занимает премьер-министр. 

Премьер Шри-Ланки Ранил Викремесингхе также крайне непопулярен в стране. Протестующие подожгли его частную резиденцию 9 июля, и он сказал, что уйдет в отставку, но не назвал дату.

Следующим после премьер-министра претендентом на выполнение обязанностей президента Шри-Ланки является спикер парламента. В Шри-Ланке это Махинда Япа Абейвардена – союзник Раджапаксы. Неясно, примет ли общественность его авторитет.

Кто бы ни стал исполняющим обязанности президента, у него есть 30 дней, чтобы провести выборы нового президента из числа членов парламента. Победитель этого голосования может затем доработать остаток срока Раджапаксы до конца 2024 года.

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Наталия Медведева
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Готабая Раджапакса Шри-Ланка
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