Блинкен назвал блокаду украинских портов Россией одним из факторов кризиса в Шри-Ланке
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в воскресенье, что блокада украинских портов Россией, вероятно, стала одним из факторов беспорядков в Шри-Ланке. Он опасается, что это может повториться и в других местах, пишет AFP.
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"Мы наблюдаем проявления влияния российской агрессии везде. Она могла повлиять на ситуацию в Шри-Ланке, но мы озабочены последствиями по всему миру", — сказал Блинкен журналистам в Таиланде.
Глава Госдепа заявил, что даже такие сельскохозяйственные страны, как Таиланд, испытывают влияние блокады, потому что цены на удобрения поднялись до неба.
"При отсутствии удобрений на следующий год урожайность снизится, а цены потенциально возрастут", — подчеркнул Блинкен.
- Беспорядки в Шри-Ланке начались на фоне глубокого экономического кризиса, что привело к дефициту продовольствия и горючего. 9 июля протестующие захватили президентский дворец, требуя отставки Раджапаксы.
- После охвативших страну протестов президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса пообещал, что сложит полномочия 13 июля. Премьер Ранил Викрамассингхэ также собирается покинуть пост, когда будет сформировано новое правительство.
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