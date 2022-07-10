Блинкен назвал блокаду украинских портов Россией одним из факторов кризиса в Шри-Ланке

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в воскресенье, что блокада украинских портов Россией, вероятно, стала одним из факторов беспорядков в Шри-Ланке. Он опасается, что это может повториться и в других местах, пишет AFP.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Мы наблюдаем проявления влияния российской агрессии везде. Она могла повлиять на ситуацию в Шри-Ланке, но мы озабочены последствиями по всему миру", — сказал Блинкен журналистам в Таиланде.

Глава Госдепа заявил, что даже такие сельскохозяйственные страны, как Таиланд, испытывают влияние блокады, потому что цены на удобрения поднялись до неба.

"При отсутствии удобрений на следующий год урожайность снизится, а цены потенциально возрастут", — подчеркнул Блинкен.

Беспорядки в Шри-Ланке начались на фоне глубокого экономического кризиса, что привело к дефициту продовольствия и горючего. 9 июля протестующие захватили президентский дворец, требуя отставки Раджапаксы.

После охвативших страну протестов президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса пообещал, что сложит полномочия 13 июля. Премьер Ранил Викрамассингхэ также собирается покинуть пост, когда будет сформировано новое правительство.

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.