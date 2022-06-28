Президент США покинет саммит G7 раньше, чем планировалось – Белый дом

Президент США Джо Байден покинет саммит Большой семерки в Эльмау ранее, чем планировалось, чтобы успеть в Мадрид на саммит НАТО. Об этом со ссылкой на Белый Дом сообщает Голос Америки.

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Байден должен был выступить на заключительной встрече лидеров G7, а затем вылететь на вертолете в Мюнхен, чтобы оттуда на президентском самолете добраться до Мадрида для участия в саммите НАТО. Однако из-за ухудшения погодных условий Байдену придется добираться до Мюнхена на автомобиле, что займет больше времени.

Байден успел встретиться в Эльмау с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Италии Марио Драги и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Проведение саммита НАТО в Мадриде запланировано на 28-30 июня.