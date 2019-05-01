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01.05.2019, 21:55

Президент Туркменистана поздравил Зеленского с победой на выборах

Президент Туркменистана поздравил Зеленского с победой на выборах - Фото
Гурбангулы Бердымухамедов (фото - ЕРА)

Соответствующее письмо направлено Зеленскому сегодня, 1 мая

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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. Об этом сообщается на сайте посольства Туркменистана в Украине.

Соответствующее письмо направлено Зеленскому сегодня, 1 мая.

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"1 мая 2019 года Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил официальное поздравительное письмо избранному президенту Украины Владимиру Александровичу Зеленскому по случаю избрания на высший государственный пост", - говорится в сообщении.

Недавно Гурбангулы Бердымухамедов спел песню о своем коне по кличке Ровач. Глава государства выступил вместе со своим внуком, который написал музыку. Бердымухамедов приурочил выступление к национальному празднику туркменского скакуна.

Бердымухамедову 61 год, он возглавляет страну уже 12 лет. Правозащитники называют Туркменистан одной из самых закрытых и несвободных стран в мире. В индексе свободы прессы она на 178-м месте из 180-ти.

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Теги: Гурбангулы Бердымухамедов, Владимир Зеленский, туркменистан
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