При восстановлении Украины необходимо учитывать, что она станет членом ЕС – Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что при послевоенном восстановлении Украины необходимо учитывать, что она станет членом Европейского Союза. Об этом Шольц сказал на немецко-украинской экономической конференции в Берлине 24 октября, передает Handelsblatt.
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По словам канцлера ФРГ, в процессе восстановления Украины необходимо учитывать, что в будущем страна должна стать членом ЕС.
Шольц подчеркнул, что энергетический сектор, подвергшийся нападению со стороны России, должен быть перестроен таким образом, чтобы Украина могла более эффективно поставлять электроэнергию в Евросоюз.
"Путинская война сплотила наши страны", – сказал канцлер ФРГ.
Шольц добавил, что чем более скоординированным и прозрачным будет процесс восстановления, тем большей будет международная помощь.
Как отмечается, премьер-министр Денис Шмыгаль оценил финансовые потребности восстановления в $750 млрд. Он подчеркнул, что Украина хочет в будущем поставлять электроэнергию и газ в ЕС.
- 14 октября Шмыгаль анонсировал льготные кредиты для восстановления разрушенных предприятий.
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