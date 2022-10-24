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При восстановлении Украины необходимо учитывать, что она станет членом ЕС – Шольц

Цей матеріал також доступний українською
24.10.2022, 15:27
При восстановлении Украины необходимо учитывать, что она станет членом ЕС – Шольц - Фото
Олаф Шольц (Фото: EPA)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что при послевоенном восстановлении Украины необходимо учитывать, что она станет членом Европейского Союза. Об этом Шольц сказал  на немецко-украинской экономической конференции в Берлине 24 октября, передает Handelsblatt.

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По словам канцлера ФРГ, в процессе восстановления Украины необходимо учитывать, что в будущем страна должна стать членом ЕС. 

Шольц подчеркнул, что энергетический сектор, подвергшийся нападению со стороны России, должен быть перестроен таким образом, чтобы Украина могла более эффективно поставлять электроэнергию в Евросоюз.

"Путинская война сплотила наши страны", – сказал канцлер ФРГ.

Шольц добавил, что чем более скоординированным и прозрачным будет процесс восстановления, тем большей будет международная помощь.

Как отмечается, премьер-министр Денис Шмыгаль оценил финансовые потребности восстановления в $750 млрд. Он подчеркнул, что Украина хочет в будущем поставлять электроэнергию и газ в ЕС.

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Наталія Медведєва
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