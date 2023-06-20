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Пригожин "повышает ставки" в своем противостоянии с Минобороны РФ – британская разведка

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2023, 10:33
Пригожин
Евгений Пригожин (Фото: ресурс оккупантов)

Владелец террористической организации Группа Вагнера Евгений Пригожин, ранее отказавшийся от контракта с Минобороны РФ для своих боевиков, разработал собственный вариант контракта и передал его на рассмотрение российского военного ведомства, что свидетельствует о повышении конфронтации между ним и Минобороны. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

19 июня Пригожин заявил, что три дня назад передал документ в Минобороны РФ и ждет реакции на него.

Ранее он в резкой форме отказался от подписания контракта с ведомством Сергея Шойгу, который обязал все "добровольческие формирования" сделать это до 1 июля.

Пригожин не обнародовал содержание своего варианта контракта, но сам факт его предложения, по мнению британской разведки, "повышает ставки" и, очевидно, "является очередной умышленной попыткой подорвать авторитет официальных военных властей".

Разведка отмечает "конфронтационный" тон Пригожина, хотя его действия военное руководство страны-агрессора считает "очень досадными" на фоне контрнаступления Украины.

Читайте также: В Страткоме рассказали, как Путин убивает Пригожина, пока медийно



Вадим Ребрина
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