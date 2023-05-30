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В Страткоме рассказали, как Путин убивает Пригожина, пока медийно

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2023, 15:18
В Страткоме рассказали, как Путин убивает Пригожина, пока медийно - Фото
Евгений Пригожин (скриншот из видео)

В России суд дал по восемь лет лишения свободы трем российским топ-блогерам из медиахолдинга "Патриот", принадлежащего владельцу террористической организации "Группа Вагнера" Евгению Пригожину. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций. Там также отметили, что публикации о Пригожине удаляют с российских пропагандистских сайтов.

29 мая суд в Москве дал по восемь лет лишения свободы блогерам Алексею Слободенюку, Владиславу Малушенко и Евгению Москвину. Дело касалось вымогательства средств у директора по особым поручениям Ростеха Василия Бровко и его супруги Тинатин Канделаки, известной российской пропагандистки.

По данным Центра стратегических коммуникаций, главой Ростеха является Сергей Чемезов – человек из ближайшего окружения российского диктатора Владимира Путина. Познакомились они еще в Дрездене, где Путин служил старшим оперуполномоченным первого главного управления КГБ.

В Центре отметили, что именно в клубе Пригожина "Патриот" был взорван пропагандист Владлен Татарский.

Там также обратили внимание, что недавно был обнародован документ с просьбой якобы не упоминать фамилию Пригожина в российских государственных СМИ.

В ведомстве также отметили, что российский режим решил зачистить даже появившиеся ранее публикации.

"Теперь в новостях на сайте Первого канала после 24 февраля 2022-го нельзя найти ни одного результата по запросу "Евгений Пригожин". Такая же ситуация на телеканалах медиахолдинга Россия, а также НТВ, ТВЦ. Имя Пригожина ни разу не упоминалось в программе Соловьева на России-1 и только один раз в программе Скабеевой 60 минут еще в 2022-м", – говорится в сообщении.

В Центре заключили, что в России "уже полным ходом идет большая подковерная борьба".

"Из-за поражения в Украине вскоре она выйдет на поверхность. Когда медийно убивать (как пока Пригожина) или реально взрывать (как пешек вроде Татарского или Прилепина) будут уже главных лиц", – прогнозируют в Центре стратегических коммуникаций.

  • Сегодня представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что Пригожин бежит из Бахмута, потому что пытается сохранить остатки своей группировки, а его громкие заявления прикрывают "латентную капитуляцию".
  • В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что одобрительные комментарии Пригожина в адрес Вооруженных Сил Украины – это часть внутренней борьбы в России.

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Вадим Ребрина
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