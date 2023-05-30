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У Страткомі розповіли, як Путін вбиває Пригожина, поки що медійно

Этот материал также доступен на русском
30.05.2023, 15:18
У Страткомі розповіли, як Путін вбиває Пригожина, поки що медійно - Фото
Євгеній Пригожин (скриншот з відео)

У Росії суд дав по вісім років позбавлення волі трьом російським топблогерам з медіахолдингу "Патріот", який належить власнику терористичної організації "Група Вагнера" Євгенію Пригожину. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій. Там також зазначили, що публікації про Пригожина видаляють з російських пропагандистських сайтів.

29 травня суд у Москві присудив по вісім років позбавлення волі блогерам Олексію Слободенюку, Владиславу Малушенку і Євгену Москвіну. Справа стосувалася вимагання коштів у директора з особливих доручень Ростеха Василя Бровка та його дружини Тінатін Канделакі, відомої російської пропагандистки.

За даними Центру стратегічних комунікацій, головою Ростеху є Сергій Чемезов – людина з найближчого оточення російського диктатора Володимира Путіна. Познайомилися вони ще у Дрездені, де Путін служив старшим оперуповноваженим першого головного управління КДБ.

У Центрі зауважили, що саме в клубі Пригожина "Патріот" було підірвано пропагандиста Владлєна Татарського.

Там також звернули увагу, що нещодавно було оприлюднено документ з проханням нібито не згадувати прізвище Пригожина в російських державних ЗМІ.

У відомстві також зазначили, що російський режим вирішив зачистити навіть ті публікації, які з'явилися раніше.

"Тепер в новинах на сайті Першого каналу після 24 лютого 2022-го не можна знайти жодного результату за запитом "Евгений Пригожин". Така сама ситуація на телеканалах медіахолдингу Росія, а також НТВ, ТВЦ. Ім’я Пригожина жодного разу не згадувалося у програмі Соловйова на Росії-1 і лише один раз у програмі Скабєєвої 60 хвилин ще у 2022-му", – йдеться у повідомленні.

У Центрі зробили висновок, що в Росії "вже повним ходом йде велика підкилимна боротьба".

"Через поразку в Україні незабаром вона вийде на поверхню. Коли медійно вбивати (як поки що Пригожина) або реально підривати (як пішаків на кшталт Татарського або Прилєпіна) будуть уже головних осіб", – прогнозують у Центрі стратегічних комунікацій.

  • Сьогодні речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що Пригожин тікає з Бахмута, бо намагається зберегти залишки свого угруповання, а його гучні заяви прикривають "латентну капітуляцію".
  • У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що схвальні коментарі Пригожина на адресу Збройних Сил України — це частина внутрішньої боротьби в Росії. 

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Вадим Ребрина
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