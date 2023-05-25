RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Пригожин назвав ЗСУ однією з найсильніших армій світу. ГУР: Готується до життя після Путіна

Этот материал также доступен на русском
25.05.2023, 10:24
Пригожин назвав ЗСУ однією з найсильніших армій світу. ГУР: Готується до життя після Путіна - Фото
Євген Пригожин (Фото: скриншот з відео)

У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що схвальні коментарі ватажка терористів групи Вагнера Євгена Пригожина на адресу Збройних Сил України — це частина внутрішньої боротьби в Росії. Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

Раніше Пригожин дав інтерв'ю російському пропагандистському ресурсу, в якому заявив, що ЗСУ є однією з найсильніших армій у світі з високим рівнем організації, підготовки та розвідки.

"У них є різне озброєння. Більше того, вони працюють на будь-яких системах: на радянських, на НАТIвських, на чому завгодно однаково успішно", — сказав Пригожин.

За словами Юсова, ЗСУ не потребують компліментів терористів, оскільки про їхню силу і так відомо українському народу.

"Інтерв'ю Пригожина орієнтоване на внутрішню аудиторію РФ — це продовження протистояння військово-політичного керівництва Росії та перекладання відповідальності за нинішні та майбутні поразки на полі бою", — сказав представник ГУР.

Він зазначив, що в Кремлі розуміють сумні перспективи Росії за правління диктатора Володимира Путіна.

"Намагаються організувати собі життя у реальності після Путіна", — резюмував Юсов.

  • 19 травня 2023 року у Міноборони повідомили, що в Бахмуті бійці Сил оборони утримують район "Літак", на флангах міста просування українських військ дещо сповільнилося.
  • 21 травня президент США Джо Байден сказав, що Росія втратила у боях за Бахмут 100 000 осіб вбитими та пораненими.
  • Наразі у Бахмуті російські окупанти здійснюють зачистку у районах міста, взятих ними під контроль, стягують додаткові сили та засоби.

Читайте також: Бахмут. Сили оборони просунулися ще на 200-400 метрів, у ЗСУ роз'яснили "напівоточення"

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаволодимир путінрозвідкапропагандаЄвген Пригожингрупа вагнераандрій юсов
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 