Пригожин назвав ЗСУ однією з найсильніших армій світу. ГУР: Готується до життя після Путіна

У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що схвальні коментарі ватажка терористів групи Вагнера Євгена Пригожина на адресу Збройних Сил України — це частина внутрішньої боротьби в Росії. Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Раніше Пригожин дав інтерв'ю російському пропагандистському ресурсу, в якому заявив, що ЗСУ є однією з найсильніших армій у світі з високим рівнем організації, підготовки та розвідки.

"У них є різне озброєння. Більше того, вони працюють на будь-яких системах: на радянських, на НАТIвських, на чому завгодно однаково успішно", — сказав Пригожин.

За словами Юсова, ЗСУ не потребують компліментів терористів, оскільки про їхню силу і так відомо українському народу.

"Інтерв'ю Пригожина орієнтоване на внутрішню аудиторію РФ — це продовження протистояння військово-політичного керівництва Росії та перекладання відповідальності за нинішні та майбутні поразки на полі бою", — сказав представник ГУР.

Він зазначив, що в Кремлі розуміють сумні перспективи Росії за правління диктатора Володимира Путіна.

"Намагаються організувати собі життя у реальності після Путіна", — резюмував Юсов.

19 травня 2023 року у Міноборони повідомили, що в Бахмуті бійці Сил оборони утримують район "Літак", на флангах міста просування українських військ дещо сповільнилося.

21 травня президент США Джо Байден сказав, що Росія втратила у боях за Бахмут 100 000 осіб вбитими та пораненими.

Наразі у Бахмуті російські окупанти здійснюють зачистку у районах міста, взятих ними під контроль, стягують додаткові сили та засоби.

Читайте також: Бахмут. Сили оборони просунулися ще на 200-400 метрів, у ЗСУ роз'яснили "напівоточення"

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.