Пригожин назвав ЗСУ однією з найсильніших армій світу. ГУР: Готується до життя після Путіна
У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що схвальні коментарі ватажка терористів групи Вагнера Євгена Пригожина на адресу Збройних Сил України — це частина внутрішньої боротьби в Росії. Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.
Раніше Пригожин дав інтерв'ю російському пропагандистському ресурсу, в якому заявив, що ЗСУ є однією з найсильніших армій у світі з високим рівнем організації, підготовки та розвідки.
"У них є різне озброєння. Більше того, вони працюють на будь-яких системах: на радянських, на НАТIвських, на чому завгодно однаково успішно", — сказав Пригожин.
За словами Юсова, ЗСУ не потребують компліментів терористів, оскільки про їхню силу і так відомо українському народу.
"Інтерв'ю Пригожина орієнтоване на внутрішню аудиторію РФ — це продовження протистояння військово-політичного керівництва Росії та перекладання відповідальності за нинішні та майбутні поразки на полі бою", — сказав представник ГУР.
Він зазначив, що в Кремлі розуміють сумні перспективи Росії за правління диктатора Володимира Путіна.
"Намагаються організувати собі життя у реальності після Путіна", — резюмував Юсов.
- 19 травня 2023 року у Міноборони повідомили, що в Бахмуті бійці Сил оборони утримують район "Літак", на флангах міста просування українських військ дещо сповільнилося.
- 21 травня президент США Джо Байден сказав, що Росія втратила у боях за Бахмут 100 000 осіб вбитими та пораненими.
- Наразі у Бахмуті російські окупанти здійснюють зачистку у районах міста, взятих ними під контроль, стягують додаткові сили та засоби.
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