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Пригожин назвал ВСУ одной из сильнейших армий мира. ГУР: Готовится к жизни после Путина

Цей матеріал також доступний українською
25.05.2023, 10:24
Пригожин назвал ВСУ одной из сильнейших армий мира. ГУР: Готовится к жизни после Путина - Фото
Евгений Пригожин (Фото: скриншот с видео)

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что хвалебные комментарии главаря террористов Вагнера Евгения Пригожина в адрес Вооруженых Сил Украины — это часть внутренней борьбы в России. Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

Ранее Пригожин дал интервью российскому пропагандистскому ресурсу, в котором заявил, что ВСУ являются одной из сильнейших армий в мире с высоким уровнем организации, подготовки и разведки. 

"У них есть разное вооружение. Более того, они работают на любых системах: на советских, на НАТОвских, на чем угодно — одинаково успешно", — сказал Пригожин.

По словам Юсова, ВСУ не нуждаются в комплиментах главаря террористов, так как о их силе и так известно украинскому народу. 

"Интервью Пригожина ориентировано на внутреннюю аудиторию РФ — это продолжение противостояния военно-политического руководства России и перекладывание ответственности за нынешние и будущие поражения на поле боя", — сказал представитель ГУР.

Он отметил, что в Кремле понимают печальные перспективы России при правлении диктатора Владимира Путина

"Пытаются организовать себе жизнь в реальности после Путина", — резюмировал Юсов.

  • 19 мая 2023 года в Минобороны сообщили, что в Бахмуте бойцы Сил обороны удерживают район Самолет, на флангах города продвижение украинских войск несколько замедлилось.
  • 21 мая президент США Джо Байден сказал, что Россия потеряла в боях за Бахмут 100 000 человек убитыми и ранеными.
  • В настоящее время в Бахмуте российские оккупанты осуществляют зачистку в районах города, взятых ими под контроль, стягивают дополнительные силы и средства.

Читайте также: Бахмут. Силы обороны продвинулись еще на 200-400 метров, в ВСУ разъяснили "полуокружение" 

Дмитрий Гриниченко
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