Пригожин "підвищує ставки" у своєму протистоянні з Міноборони РФ — британська розвідка

Власник терористичної організації Група Вагнера Євген Пригожин, який раніше відмовився від контракту з Міноборони РФ для своїх бойовиків, розробив власний варіант контракту і передав його на розгляд російського військового відомства, що свідчить про підвищення конфронтації між ним і Міноборони. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.

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19 червня Пригожин заявив, що три дні тому передав документ у Міноборони РФ і чекає реакції на нього.

Раніше він у різкій формі відмовився від підписання контракту з відомством Сергія Шойгу, який зобов'язав усі "добровольчі формування" зробити це до 1 липня.

Пригожин не оприлюднював зміст свого варіанту контракту, але сам факт його пропозиції, на думку британської розвідки, "підвищує ставки" і, очевидно, "є черговою навмисною спробою підірвати авторитет офіційної військової влади".

Розвідка відзначає "конфронтаційний" тон Пригожина, хоча його дії військове керівництво країни-агресора вважає "дуже прикрими" на тлі контрнаступу України.

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