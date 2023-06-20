RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Пригожин "підвищує ставки" у своєму протистоянні з Міноборони РФ — британська розвідка

Этот материал также доступен на русском
20.06.2023, 10:33
Пригожин
Євген Пригожин (Фото: ресурс окупантів)

Власник терористичної організації Група Вагнера Євген Пригожин, який раніше відмовився від контракту з Міноборони РФ для своїх бойовиків, розробив власний варіант контракту і передав його на розгляд російського військового відомства, що свідчить про підвищення конфронтації між ним і Міноборони. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.

19 червня Пригожин заявив, що три дні тому передав документ у Міноборони РФ і чекає реакції на нього.

Раніше він у різкій формі відмовився від підписання контракту з відомством Сергія Шойгу, який зобов'язав усі "добровольчі формування" зробити це до 1 липня.

Пригожин не оприлюднював зміст свого варіанту контракту, але сам факт його пропозиції, на думку британської розвідки, "підвищує ставки" і, очевидно, "є черговою навмисною спробою підірвати авторитет офіційної військової влади".

Розвідка відзначає "конфронтаційний" тон Пригожина, хоча його дії військове керівництво країни-агресора вважає "дуже прикрими" на тлі контрнаступу України.

Читайте також: У Страткомі розповіли, як Путін вбиває Пригожина, поки що медійно



Вадим Ребрина
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Євген Пригожингрупа вагнера
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 