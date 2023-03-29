Пригожин пытается представить себя возможным кандидатом в президенты РФ – ISW

Владелец террористической организации "Группа Вагнера" Евгений Пригожин, возможно, использует свое влияние в ведущих российских пропагандистских СМИ, чтобы представить себя в качестве кандидата на президентских выборах в России в 2024 году. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW).

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В России публикуют интервью Пригожина, которое он дал пропагандистам 14 марта.

ISW отмечает уникальный формат интервью. По стилю съемки оно похоже на публичные выступления российского диктатора Владимира Путина. В Институте предполагают, что это может быть намеком на планы Пригожина стать президентом РФ.

В ISW обращают внимание, что указанный стиль съемки необычен для Пригожина, поскольку в его публичных видеозаявлениях обычно не используется такой "стерильный формат". Террорист обычно предпочитал, чтобы его снимали крупным планом на полях сражений или в динамичных, но постановочных видеороликах, стремящихся казаться откровенными и жесткими.

Как бы там ни было, Пригожин продвигает в российском обществе нарратив о том, что у него большие политические устремления в России, отмечается в сводке ISW.

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий считает, что в конфликтной ситуации между "Группой Вагнера" и Минобороны РФ, вероятно, "победит" ведомство Сергея Шойгу.

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Вадим Ребрина

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