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Пригожин, в отличие от Шойгу, говорит "в большей степени правду" – Буданов

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2023, 17:01
Пригожин, в отличие от Шойгу, говорит
Кирилл Буданов в эфире телемарафона 20.06.23 - скриншот

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов назвал "вполне реальным" конфликт между владельцем террористической организации Группа Вагнера Евгением Пригожиным и военным руководством РФ. При этом, по мнению Буданова, Пригожин о войне говорит "в большей степени правду", а Минобороны РФ лжет. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Буданов не считает конфликт между Пригожиным и Шойгу "игрой на публику или фейком". "Этот конфликт вполне реален. Они его и не скрывают", – сказал он.

"Почему это так режет глаз? На мой взгляд, потому что Пригожин, в принципе, нравится это или не нравится, это сейчас не имеет никакого значения, говорит в большей степени правду. Минобороны в большей степени говорит неправду", – объяснил Буданов.

Он обратил внимание, что в официальных отчетах Минобороны и Генштаба РФ "все хорошо, они побеждают". "Пригожин говорит наоборот: посмотрите вокруг, это точно не победоносная война..." – отметил глава ГУР.

"Это встречное сражение правды и неправды. Хотя и первое и второе полностью работает на РФ", – добавил он.

Читайте также: Пригожин "повышает ставки" в своем противостоянии с Минобороны РФ – британская разведка

Вадим Ребрина
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