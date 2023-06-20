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Пригожин, на відміну від Шойгу, каже "більшою мірою правду" — Буданов

Этот материал также доступен на русском
20.06.2023, 17:01
Пригожин, на відміну від Шойгу, каже
Кирило Буданов в ефірі телемарафону 20.06.23 - скриншот

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов назвав "цілком реальним" конфлікт між власником терористичної організації Група Вагнера Євгеном Пригожиним і військовим керівництвом РФ. При цьому, на думку Буданова, Пригожин про війну каже "більшою мірою правду", а Міноборони РФ бреше. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Буданов не вважає конфлікт між Пригожиним і Шойгу "грою на публіку чи фейком". "Цей конфлікт цілком реальний. Вони його і не приховують", – сказав він.

"Чому це так ріже око? На мій погляд, тому що Пригожин, в принципі, подобається це чи не подобається, це зараз не має жодного значення, каже більшою мірою правду. Міноборони більшою мірою каже неправду", – пояснив Буданов.

Він звернув увагу, що в офіційних звітах Міноборони і Генштабу РФ "все добре, вони перемагають". "Пригожин каже навпаки: подивіться навкруги, це точно не переможна війна..." – зазначив глава ГУР.

"Це зустрічний бій правди і неправди. Хоча і перше і друге цілком працює на РФ", – додав він.

Читайте також: Пригожин "підвищує ставки" у своєму протистоянні з Міноборони РФ — британська розвідка

Вадим Ребрина
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