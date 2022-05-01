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Приходится стучать кулаком по столу: посол Украины в Германии

Цей матеріал також доступний українською
01.05.2022, 13:30
Приходится стучать кулаком по столу: посол Украины в Германии - Фото
Андрей Мельник (скриншот из трансляции телеканала Прямий)

Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что в ситуации вторжения России он вынужден применять не вполне "дипломатические" методы в ходе общения с немецкими политиками. Об этом он сказал в сегодняшнем интервью Bild.

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"Я действую спонтанно, иногда даже приходится стучать кулаком по столу", – сказал посол. Он также признал, что его решения могут выглядеть "провокационно".

Журналисты спросили Мельника – понимает ли он, что его высказывания многими немцами воспринимаются как проявление неблагодарности.

Посол ответил, что читал такие упреки во многих письмах и комментариях.

"Но я не думаю, что я где-то переборщил. Я далек от того, чтобы намеренно раздражать людей, и я очень благодарен Германии за помощь, которую она оказывает Украине. Но для Украины это сейчас вопрос жизни и смерти, вопрос выживания моего народа", – сказал он.

Посол считает, что в такой ситуации ему "нельзя общаться формальными фразами". Для Украины важен результат его работы, а "учебника для такой войны нет". 

В том же интервью Мельник сказал, что Германия во главе с канцлером Олафом Шольцем хорошо умеет оправдывать свое бездействие во время войны в Украине. 

Читайте также: Шольц об упреках в нерасторопности с вооружением Украины: Я быстро принимаю решения

Сергей Бережной
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Германия андрей мельник
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