Приходько заявляет, что отсудила у Порошенко 260000 гривень

Анастасия Приходько, которая будет участвовать в парламентских выборах как кандидат от партии Батькивщина, заявила, что выиграла суд против команды пятого президента Петра Порошенко. Об этом она сообщила в своем Instagram.
Выиграв суд, уточняет Приходько, она должна получить 260000 гривень.
Переглянути цей допис в Instagram
Когда со своим адвокатом не только работаешь, но и отдыхаешь... Есть что обсудить... Иван Кличановский выиграл вместе со мной суд против команды П.Порошенко где в судовом порядке мы должны получить 260.000 гривен.
Иск она подала из-за ролика, в котором снялась: по словам Приходько, она думала, что ролик будет социальным, а он оказался предвыборным.
10 июня Приходько заявила, что "хочет честно попасть в парламент" и будет баллотироваться от Батькивщины.