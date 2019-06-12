Приходько заявляет, что отсудила у Порошенко 260000 гривень

Анастасия Приходько (фото - личный Instagram)

Анастасия Приходько, которая будет участвовать в парламентских выборах как кандидат от партии Батькивщина, заявила, что выиграла суд против команды пятого президента Петра Порошенко. Об этом она сообщила в своем Instagram.

Выиграв суд, уточняет Приходько, она должна получить 260000 гривень.

Иск она подала из-за ролика, в котором снялась: по словам Приходько, она думала, что ролик будет социальным, а он оказался предвыборным.

10 июня Приходько заявила, что "хочет честно попасть в парламент" и будет баллотироваться от Батькивщины.