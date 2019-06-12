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12.06.2019, 19:28

Приходько заявляет, что отсудила у Порошенко 260000 гривень

Приходько заявляет, что отсудила у Порошенко 260000 гривень - Фото
Анастасия Приходько (фото - личный Instagram)

Анастасия Приходько подала в суд против команды пятого президента из-за того, что ее обманом вынудили сняться в предвыборном ролике

Анастасия Приходько, которая будет участвовать в парламентских выборах как кандидат от партии Батькивщина, заявила, что выиграла суд против команды пятого президента Петра Порошенко. Об этом она сообщила в своем Instagram.

Выиграв суд, уточняет Приходько, она должна получить 260000 гривень.

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Когда со своим адвокатом не только работаешь, но и отдыхаешь... Есть что обсудить... Иван Кличановский выиграл вместе со мной суд против команды П.Порошенко где в судовом порядке мы должны получить 260.000 гривен.

Допис, поширений Анастасія Приходько (@prykhodko_official)

Иск она подала из-за ролика, в котором снялась: по словам Приходько, она думала, что ролик будет социальным, а он оказался предвыборным.

10 июня Приходько заявила, что "хочет честно попасть в парламент" и будет баллотироваться от Батькивщины.

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Теги: Петр Порошенко, иск, Анастасия Приходько
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