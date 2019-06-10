Певица Приходько хочет "честно попасть в парламент": видео

Певица Анастасия Приходько будет участвовать в парламентских выборах Раду как кандидат от партии Батькивщина по мажоритарному округу. Об этом она сообщила видеообращении в Facebook.
Она напомнила, что сегодня на съезде Батькивщины стала известна первая пятерка списка. Однако Приходько отметила, что выбрала "другой путь".
"Я выбрала для себя немного другой путь. Я хочу пойти по мажоритарному округу. Я хочу честно попасть в парламент", — сказала певица.
Она не сообщила, в каком именно округе будет баллотироваться, отметив, что уточнит это после регистрации.
Сегодня Батькивщина представила первую пятерку кандидатов в депутаты на досрочные парламентские выборы 21 июля.