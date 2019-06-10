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10.06.2019, 18:09

Певица Приходько хочет "честно попасть в парламент": видео

Певица Приходько хочет "честно попасть в парламент": видео - Фото
Анастасия Приходько (фото - Facebook Приходько)

"Я выбрала для себя немного другой путь", - сказала певица после съезда партии Батькивщина

Певица Анастасия Приходько будет участвовать в парламентских выборах Раду как кандидат от партии Батькивщина по мажоритарному округу. Об этом она сообщила видеообращении в Facebook.

Она напомнила, что сегодня на съезде Батькивщины стала известна первая пятерка списка. Однако Приходько отметила, что выбрала "другой путь".

"Я выбрала для себя немного другой путь. Я хочу пойти по мажоритарному округу. Я хочу честно попасть в парламент", — сказала певица.

Она не сообщила, в каком именно округе будет баллотироваться, отметив, что уточнит это после регистрации.

Сегодня Батькивщина представила первую пятерку кандидатов в депутаты на досрочные парламентские выборы 21 июля. 

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Теги: выборы, Батькивщина, Анастасия Приходько
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