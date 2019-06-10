Тимошенко показала список Батькивщины на выборы

Партия Батькивщина представила первую пятерку кандидатов в депутаты на досрочные парламентские выборы 21 июля. Об этом передает корреспондент LIGA.net.
Первым номером списка стала сама лидер политической силы - Юлия Тимошенко.
Второй номер – нардеп и совладелец корпорации ИСД Сергей Тарута, третий – экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, четвертый – нардеп Сергей Соболев, пятая – нардеп Елена Кондратюк.
На открытой части съезда голосований за утверждение избирательных списков не было. Публично была лишь утверждена программа партии под названием "Новый курс".
Тимошенко также предложила партиям Слуга народа и Голос выставить на мажоритарных округах единых кандидатов.