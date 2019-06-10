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10.06.2019, 11:19

Тимошенко показала список Батькивщины на выборы

Тимошенко показала список Батькивщины на выборы - Фото
Юлия Тимошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Съезд партии прошел сегодня, 10 июня, в Киеве

Партия Батькивщина представила первую пятерку кандидатов в депутаты на досрочные парламентские выборы 21 июля. Об этом передает корреспондент LIGA.net.

Первым номером списка стала сама лидер политической силы - Юлия Тимошенко.

Второй номер – нардеп и совладелец корпорации ИСД Сергей Тарута, третий – экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, четвертый – нардеп Сергей Соболев, пятая – нардеп Елена Кондратюк.

На открытой части съезда голосований за утверждение избирательных списков не было. Публично была лишь утверждена программа партии под названием "Новый курс".

Тимошенко также предложила партиям Слуга народа и Голос выставить на мажоритарных округах единых кандидатов.

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Теги: верховная рада, выборы, юлия тимошенко, Батькивщина, сергей наливайченко, сергей тарура
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