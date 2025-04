Принц Гарри совершил тайный визит в Украину и посетил реабилитационный центр во Львове

Британский принц Гарри посетил жертв войны во время своей необъявленной поездки в Украину в четверг, 10 апреля. Об этом сообщает газета The Telegraph.

Герцог Сассекский посетил Superhumans Centre, клинику во Львове, в сопровождении четырех ветеранов. Центр предоставляет услуги по протезированию, реконструктивной хирургии и психологической помощи на безвозмездной основе.

По данным медиа, о необъявленной поездке принца не объявляли, пока он не покинул Украину.

На фото с визита герцог, одетый в куртку с логотипом Invictus Games Foundation, беседует с ранеными украинскими ветеранами.

Позже он сфотографировался с ранеными защитниками в реабилитационном центре, а также встретился с Наталией Калмыковой, министров по делам ветеранов.

