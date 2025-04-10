Принц Гарри совершил тайный визит в Украину и посетил реабилитационный центр во Львове
Британский принц Гарри посетил жертв войны во время своей необъявленной поездки в Украину в четверг, 10 апреля. Об этом сообщает газета The Telegraph.
Герцог Сассекский посетил Superhumans Centre, клинику во Львове, в сопровождении четырех ветеранов. Центр предоставляет услуги по протезированию, реконструктивной хирургии и психологической помощи на безвозмездной основе.
По данным медиа, о необъявленной поездке принца не объявляли, пока он не покинул Украину.
На фото с визита герцог, одетый в куртку с логотипом Invictus Games Foundation, беседует с ранеными украинскими ветеранами.
Позже он сфотографировался с ранеными защитниками в реабилитационном центре, а также встретился с Наталией Калмыковой, министров по делам ветеранов.
👑 Prince Harry visited victims of war in Ukraine as he made unannounced visit to war-torn country pic.twitter.com/5DobJ3U24V— The Telegraph (@Telegraph) April 10, 2025
Впоследствии соучредитель Superhumans Centre Андрей Ставницер подтвердил визит принца в медучреждение и опубликовал дополнительные фото.
Invictus Games – международное спортивное мероприятие по адаптивным видам спорта среди ветеранов и военнослужащих, получивших ранения, травмы или заболевания, выполняя свои обязанности. Инициатива была начата принцем Гарри в 2014 году.
На соревнованиях в 2025 году украинские ветераны получили 16 наград.
- После полномасштабного вторжения РФ Гарри и его супруга Меган осудили войну и поддержали украинцев.
- Герцог, служивший в британской армии 10 лет, стал вторым членом королевской семьи, у которого был визит в Украину после того, как Софи, герцогиня Эдинбургская, посетила Киев в 2024-м.
- В марте принц Уельский Уильям встретился с украинскими беженцами во время двухдневного визита в Эстонию.