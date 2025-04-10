Принц Гаррі здійснив таємний візит до України й відвідав реабілітаційний центр у Львові – фото
Фото: Stavnitser Andrey / Facebook

Британський принц Гаррі відвідав жертв війни під час своєї неоголошеної поїздки до України у четвер, 10 квітня. Про це повідомляє газета The Telegraph.

Герцог Сассекський відвідав Superhumans Centre, клініку у Львові, у супроводі чотирьох ветеранів. Центр надає послуги з протезування, реконструктивної хірургії та психологічної допомоги на безоплатній основі.

За даними медіа, про неоголошену поїздку принца не оголошували, поки він не залишив Україну.

На фото з візиту герцог, вдягнутий у куртку з логотипом Invictus Games Foundation, веде бесіду з пораненими українськими ветеранами.

Пізніше він сфотографувався з пораненими захисниками у реабілітаційному центрі, а також зустрівся з Наталією Калмиковою, міністеркою у справах ветеранів.

Згодом співзасновник Superhumans Centre Андрій Ставніцер підтвердив візит принца до медзакладу та опублікував додаткові фото.

Фото: Stavnitser Andrey / Facebook
Фото: Stavnitser Andrey / Facebook
Фото: Stavnitser Andrey / Facebook
Фото: Stavnitser Andrey / Facebook
Фото: Stavnitser Andrey / Facebook
Фото: Stavnitser Andrey / Facebook
Фото: Stavnitser Andrey / Facebook
Фото: Stavnitser Andrey / Facebook
ДОВІДКА.

Invictus Games – міжнародний спортивний захід з адаптивних видів спорту серед ветеранів та військовослужбовців, котрі отримали поранення, травми чи захворювання, виконуючи свої обовʼязки. Ініціатива була започаткована принцом Гаррі у 2014.

На змаганнях у 2025 році українські ветерани отримали 16 нагород.

  • Після повномасштабного вторгнення РФ Гаррі та його дружина Меган засудили війну та підтримали українців.
  • Герцог, який служив у британській армії 10 років, став другим членом королівської родини, котрий мав візит до України після того, як Софі, герцогиня Единбурзька, відвідала Київ у 2024-му.
  • У березні принц Вельський Вільям зустрівся з українськими біженцями під час свого дводенного візиту до Естонії.
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