Принц Гаррі здійснив таємний візит до України й відвідав реабілітаційний центр у Львові – фото
Британський принц Гаррі відвідав жертв війни під час своєї неоголошеної поїздки до України у четвер, 10 квітня. Про це повідомляє газета The Telegraph.
Герцог Сассекський відвідав Superhumans Centre, клініку у Львові, у супроводі чотирьох ветеранів. Центр надає послуги з протезування, реконструктивної хірургії та психологічної допомоги на безоплатній основі.
За даними медіа, про неоголошену поїздку принца не оголошували, поки він не залишив Україну.
На фото з візиту герцог, вдягнутий у куртку з логотипом Invictus Games Foundation, веде бесіду з пораненими українськими ветеранами.
Пізніше він сфотографувався з пораненими захисниками у реабілітаційному центрі, а також зустрівся з Наталією Калмиковою, міністеркою у справах ветеранів.
👑 Prince Harry visited victims of the war in Ukraine as he made an unannounced visit to the war-torn country pic.twitter.com/5DobJ3U24V— The Telegraph (@Telegraph) April 10, 2025
Згодом співзасновник Superhumans Centre Андрій Ставніцер підтвердив візит принца до медзакладу та опублікував додаткові фото.
Invictus Games – міжнародний спортивний захід з адаптивних видів спорту серед ветеранів та військовослужбовців, котрі отримали поранення, травми чи захворювання, виконуючи свої обовʼязки. Ініціатива була започаткована принцом Гаррі у 2014.
На змаганнях у 2025 році українські ветерани отримали 16 нагород.
- Після повномасштабного вторгнення РФ Гаррі та його дружина Меган засудили війну та підтримали українців.
- Герцог, який служив у британській армії 10 років, став другим членом королівської родини, котрий мав візит до України після того, як Софі, герцогиня Единбурзька, відвідала Київ у 2024-му.
- У березні принц Вельський Вільям зустрівся з українськими біженцями під час свого дводенного візиту до Естонії.