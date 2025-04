Принц Гаррі здійснив таємний візит до України й відвідав реабілітаційний центр у Львові – фото

Британський принц Гаррі відвідав жертв війни під час своєї неоголошеної поїздки до України у четвер, 10 квітня. Про це повідомляє газета The Telegraph.

Герцог Сассекський відвідав Superhumans Centre, клініку у Львові, у супроводі чотирьох ветеранів. Центр надає послуги з протезування, реконструктивної хірургії та психологічної допомоги на безоплатній основі.

За даними медіа, про неоголошену поїздку принца не оголошували, поки він не залишив Україну.

На фото з візиту герцог, вдягнутий у куртку з логотипом Invictus Games Foundation, веде бесіду з пораненими українськими ветеранами.

Пізніше він сфотографувався з пораненими захисниками у реабілітаційному центрі, а також зустрівся з Наталією Калмиковою, міністеркою у справах ветеранів.

👑 Prince Harry visited victims of the war in Ukraine as he made an unannounced visit to the war-torn country pic.twitter.com/5DobJ3U24V