Пришли за Гелетеем. ГБР открыло уголовное производство

Валерий Гелетей (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство в отношении экс-начальника Управления государственной охраны Валерия Гелетея. Документ о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований есть в распоряжении редакции LIGA.net.

Основанием для открытия дела стало решение Шевченковского суда по заявлению Чайковского В.А., который подозревает, что Гелетей злоупотреблял служебным положением. Человек с такой фамилией возглавлял институт УГО.

В выписке из ЕРДР говорится, что по данным Чайковского, Гелетей при участии других сотрудников Управления госохраны, злоупотребляя служебным положением, неправомерно назначал на должности, присваивал почетные звания лицам с целью получения от них неправомерной выгоды. Предварительная квалификация дела по части 1 статьи 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением). На данный момент, в этом деле никому не сообщено о подозрении.

LIGA.net дозвонилась экс-начальник УГО, однако Гелетей не стал комментировать данную информацию.

Читайте также: Трагедия 2 мая в Одессе. ГБР завело дело против Парубия