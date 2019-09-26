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Пришли за Гелетеем. ГБР открыло уголовное производство

Пришли за Гелетеем. ГБР открыло уголовное производство - Фото
Валерий Гелетей (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
26.09.2019, 16:08

Госбюро расследований проверит, злоупотреблял ли служебным положением бывший начальник УГО.

Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство в отношении экс-начальника Управления государственной охраны Валерия ГелетеяДокумент о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований есть в распоряжении редакции LIGA.net.

Основанием для открытия дела стало решение Шевченковского суда по заявлению Чайковского В.А., который подозревает, что Гелетей злоупотреблял служебным положением. Человек с такой фамилией возглавлял институт УГО.

В выписке из ЕРДР говорится, что по данным Чайковского, Гелетей при участии других сотрудников Управления госохраны, злоупотребляя служебным положением, неправомерно назначал на должности, присваивал почетные звания лицам с целью получения от них неправомерной выгоды. Предварительная квалификация дела по части 1 статьи 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением). На данный момент, в этом деле никому не сообщено о подозрении.

LIGA.net дозвонилась экс-начальник УГО, однако Гелетей не стал комментировать данную информацию.

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