Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
16.07.2019, 13:30

Пристайко не нравится "люстрация от Зеленского"

Пристайко не нравится "люстрация от Зеленского" - Фото
Вадим Пристайко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Замглавы Офиса президента подчеркнул, что в политике должна сохраняться преемственность

Замруководителю Офиса президента Вадиму Пристайко не нравится реализация идея люстрации президента Владимира Зеленского. Об этом он сказал сегодня на брифинге, комментируя законопроект о люстрации, под которую может попасть и сам.

"Если будет принято решение главой государства, что в наших услугах больше не нуждается - очевидно, мы уйдем, и кто-то другой, у кого нет запятнанной репутации... Я, например, имел честь работать со всеми президентами Украины за свою дипломатическую карьеру", - сказал он.

Пристайко отметил, что не поддерживает люстрации каждого, поскольку должна сохраняться преемственность, "иначе мы каждый раз будем начинать строить с самого начала".

"Вместе с тем, я понимаю, чего хочет достичь президент. У него есть интересная идея... чтобы в правительстве были новые люди, которые не помнят, как жилось при Советском Союзе. Если посчитать возраст этих людей - очевидно, что они не могли бы работать в предыдущих правительствах и администрациях. Идея понятна. Лично мне не нравится реализация ее, но посмотрим, как будет развиваться", - сказал он.

Пристайко добавил, что его позиция Зеленскому известна.

11 июля Зеленский заявил, что его команда разработала законопроект о люстрации лиц, которые в период с 23.02.2014 г. по 19.05.2019 г. занимали должности президента, председателя Верховной Рады, генпрокурора, председателя СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда государственного имущества, председателей ГФС и таможни, секретаря СНБО, руководителей оборонных предприятий. Люстрировать также предлагается депутатов и членов правительства этого периода.

У Зеленского затем заявили, что готовы люстрировать и членов команды: кроме Пристайко, это секретарь СНБО Александр Данилюк и глава набсовета Укроборонпрома Айварас Абромавичус.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, люстрация, вадим пристайко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 