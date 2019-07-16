Пристайко не нравится "люстрация от Зеленского"

Вадим Пристайко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Замруководителю Офиса президента Вадиму Пристайко не нравится реализация идея люстрации президента Владимира Зеленского. Об этом он сказал сегодня на брифинге, комментируя законопроект о люстрации, под которую может попасть и сам.

"Если будет принято решение главой государства, что в наших услугах больше не нуждается - очевидно, мы уйдем, и кто-то другой, у кого нет запятнанной репутации... Я, например, имел честь работать со всеми президентами Украины за свою дипломатическую карьеру", - сказал он.

Пристайко отметил, что не поддерживает люстрации каждого, поскольку должна сохраняться преемственность, "иначе мы каждый раз будем начинать строить с самого начала".

"Вместе с тем, я понимаю, чего хочет достичь президент. У него есть интересная идея... чтобы в правительстве были новые люди, которые не помнят, как жилось при Советском Союзе. Если посчитать возраст этих людей - очевидно, что они не могли бы работать в предыдущих правительствах и администрациях. Идея понятна. Лично мне не нравится реализация ее, но посмотрим, как будет развиваться", - сказал он.

Пристайко добавил, что его позиция Зеленскому известна.

11 июля Зеленский заявил, что его команда разработала законопроект о люстрации лиц, которые в период с 23.02.2014 г. по 19.05.2019 г. занимали должности президента, председателя Верховной Рады, генпрокурора, председателя СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда государственного имущества, председателей ГФС и таможни, секретаря СНБО, руководителей оборонных предприятий. Люстрировать также предлагается депутатов и членов правительства этого периода.

У Зеленского затем заявили, что готовы люстрировать и членов команды: кроме Пристайко, это секретарь СНБО Александр Данилюк и глава набсовета Укроборонпрома Айварас Абромавичус.