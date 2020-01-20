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Пристайко о визите Зеленского в Оман: В свое время разъясним

Пристайко о визите Зеленского в Оман: В свое время разъясним - Фото
Вадим Пристайко (Фото: пресс-служба президента)
20.01.2020, 13:00

По словам министра, "никакой теории заговора здесь нет"

Министр иностранных дел Вадим Пристайко пообещал рассказать о визите президента Владимира Зеленского в Оман "в свое время". Об этом он рассказал на брифинге.

По его словам, "никакой теории заговора тут нет". "Что касается поездки в Оман - очевидно, что МИД к этому привлечен, наше посольство там предоставило организационное содействие. Я знаю об интересе журналистского сообщества, мы получаем запросы, которые мы вам разъясним в свое время", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста. По словам министра, в первую очередь все эти запросы направляются в Офис президента, а кроме того запросы от депутатов и журналистов есть в  МИД.

  • 5 января Офис президента сообщил, что Зеленский поехал в Оман с семьей за свой счет. В ОП также сообщили, что Зеленский провел встречу с главой МИД Омана. Визит не анонсировался официально.
  • 17 января на часе вопросов к правительству в Верховной Раде Пристайко также не ответил на вопросы депутатов об официальном визите президента в Оман. 

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