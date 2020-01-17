Пристайко не ответил по "официальному визиту" Зеленского в Оман

Вадим Пристайко (Фото: пресс-служба президента)

Министр иностранных дел Вадим Пристайко на часе вопросов к правительству в Верховной Раде не смог ответить на вопросы депутатов об официальном видите президента Владимира Зеленского в Оман.

Председатель фракции Евросолидарность Артур Герасимов попросил министра показать приглашение Омана, официальную программу и назвать должностных лиц МИД, которые готовили визит. На это Пристайко ответил, что МИД уже получил эти вопросы от фракции, и ответы на них есть в министерстве.

Вопрос об Омане также задала депутат от Евросолидарности София Федина: кто готовил визит и каким образом президент пересекал границу - чартером или обычным рейсом. "Большинство этих вопросов нужно задать Офису президента и его команде", - ответил Пристайко.

Офис президента сообщил , что поехал в Оман с семьей за свой счет. 5 январяЗеленский

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