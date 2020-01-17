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Пристайко не ответил по "официальному визиту" Зеленского в Оман

Пристайко не ответил по "официальному визиту" Зеленского в Оман - Фото
Вадим Пристайко (Фото: пресс-служба президента)
17.01.2020, 13:10

Посоветовал обратиться в МИД и спросить Офис президента

Министр иностранных дел Вадим Пристайко на часе вопросов к правительству в Верховной Раде не смог ответить на вопросы депутатов об официальном видите президента Владимира Зеленского в Оман. 

Председатель фракции Евросолидарность Артур Герасимов попросил министра показать приглашение Омана, официальную программу и назвать должностных лиц МИД, которые готовили визит. На это Пристайко ответил, что МИД уже получил эти вопросы от фракции, и ответы на них есть в министерстве.

Вопрос об Омане также задала депутат от Евросолидарности София Федина: кто готовил визит и каким образом президент пересекал границу - чартером или обычным рейсом. "Большинство этих вопросов нужно задать Офису президента и его команде", - ответил Пристайко.  

  • 5 января Офис президента сообщил, что Зеленский поехал в Оман с семьей за свой счет. В ОП также сообщили, что Зеленский провел встречу с главой МИД Омана. Визит не анонсировался официально.

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Владимир Зеленский Оман вадим пристайко верховная рада
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