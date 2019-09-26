Пристайко о встрече с Сийятро: Надеюсь недоразумения разрешатся

Вадим Пристайко и Петер Сийарто (Фото: twitter.com/VPrystaiko)

Министр иностранных дел Вадим Пристайко на 74-й сессии Генассамблеи ООН встретился с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, во время которой стороны договорились о контакте в ближайшее время. Об этом Пристайко написал в Twitter.

"Хорошая встреча с венгерским коллегой Петером Сийярто. Договорились о контакте на высшем уровне в ближайшее время. Надеюсь, что эта встреча откроет путь для решения существующих недоразумений в наших соседских отношениях", - отметил глава МИД Украины.

20 сентября Пристайко заявил, что детям специфических языковых групп нужна отдельная программа , но обучения полностью на венгерском языке не будет.

11 сентября вице-премьер министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина, и Венгрия имеют свои национальные интересы, и в значительной степени они совпадают

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