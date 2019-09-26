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Пристайко о встрече с Сийятро: Надеюсь недоразумения разрешатся

Пристайко о встрече с Сийятро: Надеюсь недоразумения разрешатся - Фото
Вадим Пристайко и Петер Сийарто (Фото: twitter.com/VPrystaiko)
26.09.2019, 21:56

На Генассамблее ООН стороны договорились о контакте в ближайшее время

Министр иностранных дел Вадим Пристайко на 74-й сессии Генассамблеи ООН встретился с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, во время которой стороны договорились о контакте в ближайшее время. Об этом Пристайко написал в Twitter.

"Хорошая встреча с венгерским коллегой Петером Сийярто. Договорились о контакте на высшем уровне в ближайшее время. Надеюсь, что эта встреча откроет путь для решения существующих недоразумений в наших соседских отношениях", - отметил глава МИД Украины.

  • 20 сентября Пристайко заявил, что детям специфических языковых групп нужна отдельная программа, но обучения полностью на венгерском языке не будет.
  • 11 сентября вице-премьер министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина, и Венгрия имеют свои национальные интересы, и в значительной степени они совпадают.

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Венгрия Петер Сийярто вадим пристайко
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