Пристайко о выборах в ОРДЛО: Никакой "зрады" не запланировано

Вадим Пристайко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В вопросе проведения местных выборов во временно оккупированном Донбассе "никакой "зрады" не запланировано". Об этом заявил глава МИД Вадим Пристайко в интервью РБК-Украина.

"Никакой "зрады" не запланировано. Легко отталкиваться от уже принятого решения: БДИПЧ ОБСЕ должны сказать, насколько выборы были прозрачные. Они свою оценку строят на определенных критериях, в которых абсолютно четко прописано, что должно быть обеспечено на выборах, ... ситуация с безопасностью, доступ СМИ", - отметил Пристайко.

Он подчеркнул, что очевидно - каждый из этих критериев должен быть обеспечен. "Никаких других планов и подковерных договоренностей у нас нет", - уточнил Пристайко.

По его словам, хотелось бы, чтобы участие в них принимали все, в том числе перемещенные лица.

"Возможно, для них нужно применить электронное или дистанционное голосование. Как взять, чисто логистически, два миллиона людей и вернуть их? Куда вернуть, если их дома разрушены? Они точно хотят возвращаться? А те, кто уехал в Россию, Беларусь или на заработки в Европу, мы их по одному будем назад возвращать? Проще всего прикрыться инструкциями и порядками и говорить, что все это невозможно и ждать, пока оно само собой как-то решится", - считает министр иностранных дел.

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