Пристайко обсудил Северный поток-2 с главой МИД Дании

Вчера, 26 сентября, министр иностранных дел Вадим Пристайко обсудил с датским коллегой Йеппе Кофодом строительство российского газопровода Северный поток-2: топ-чиновники согласовали позицию. Об этом глава МИД сообщил у себя в Twitter.
"Обсудили с моим датским коллегой Йеппе Кофодом наши позиции по NordStream2. Рад, что мы оба видим одинаковые риски и вызовы. Поблагодарил Данию за продолжение поддержки", - пишет Пристайко.
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26 сентября украинская делегация завершила поездку на 74-ю сессию Генассамблеи ООН.
Летом СП-2 решили строить в обход Дании. В Сенате заявили, что США могут остановить газопровод. На встрече с президентом США президент Владимир Зеленский назвал газопровод СП-2 угрозой для Украины.
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