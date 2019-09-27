Пристайко обсудил Северный поток-2 с главой МИД Дании

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Вчера, 26 сентября, министр иностранных дел Вадим Пристайко обсудил с датским коллегой Йеппе Кофодом строительство российского газопровода Северный поток-2: топ-чиновники согласовали позицию. Об этом глава МИД сообщил у себя в Twitter.

"Обсудили с моим датским коллегой Йеппе Кофодом наши позиции по NordStream2. Рад, что мы оба видим одинаковые риски и вызовы. Поблагодарил Данию за продолжение поддержки", - пишет Пристайко.

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26 сентября украинская делегация завершила поездку на 74-ю сессию Генассамблеи ООН.

Летом СП-2 решили строить в обход Дании. В Сенате заявили, что США могут остановить газопровод. На встрече с президентом США президент Владимир Зеленский назвал газопровод СП-2 угрозой для Украины.

СП-2 хотят пустить в обход транзитных государств (Украина, Беларусь и Польша) через ИЭЗ и территориальные воды РФ, Финляндии, Швеции, Дании и ФРГ. И з-за позиции Дании строительство затягивается: Копенгаген не разрешил прокладку нити в своей экономической зоне. Отсрочка запуска может обойтись NordStream2 в $740 млн.

может обойтись Строительство завершено на 81%.

Единственный акционер СП-2 - Газпром. Партнеры монополиста по проекту - немецкие Wintershall и Uniper, австрийская OMV, французская Engie и Royal Dutch Shell - обещали профинансировать 50% проекта.

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