Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Пристайко обсудил Северный поток-2 с главой МИД Дании

Пристайко обсудил Северный поток-2 с главой МИД Дании - Фото
Фото: twitter.com/VPrystaiko
27.09.2019, 07:28

Глава МИД говорит, что с Йеппе Кофодом у них одно видение угроз от газопровода. Дания - единственная, кто в Европе тормозит строительство СП-2.

Вчера, 26 сентября, министр иностранных дел Вадим Пристайко обсудил с датским коллегой Йеппе Кофодом строительство российского газопровода Северный поток-2: топ-чиновники согласовали позицию. Об этом глава МИД сообщил у себя в Twitter.

"Обсудили с моим датским коллегой Йеппе Кофодом наши позиции по NordStream2. Рад, что мы оба видим одинаковые риски и вызовы. Поблагодарил Данию за продолжение поддержки", - пишет Пристайко.

Читайте также: В Польше сравнили СП-2 с пактом Молотова-Риббентропа

26 сентября украинская делегация завершила поездку на 74-ю сессию Генассамблеи ООН.

Летом СП-2 решили строить в обход Дании. В Сенате заявили, что США могут остановить газопровод. На встрече с президентом США президент Владимир Зеленский назвал газопровод СП-2 угрозой для Украины.

  • СП-2 хотят пустить в обход транзитных государств (Украина, Беларусь и Польша) через ИЭЗ и территориальные воды РФ, Финляндии, Швеции, Дании и ФРГ. Из-за позиции Дании строительство затягивается: Копенгаген не разрешил прокладку нити в своей экономической зоне. Отсрочка запуска может обойтись NordStream2 в $740 млн.
  • Строительство завершено на 81%.
  • Единственный акционер СП-2 - Газпром. Партнеры монополиста по проекту - немецкие Wintershall и Uniper, австрийская OMV, французская Engie и Royal Dutch Shell - обещали профинансировать 50% проекта.

Читайте также: Северный поток-2. Что это за проект и чем он опасен для Украины

Напишите нам
дания северный поток-2
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 